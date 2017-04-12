Москвичка подарила ребёнка подруги первой встречной, устав за ним смотреть

Неожиданно получив такой подарок, женщина тут же позвонила в полицию и передала малышку сотрудникам МВД.

В Москве женщина, подруга которой доверила ей ребёнка, вскоре отдала малышку проходившей мимо незнакомке. Это случилось на северо-западе Москвы, на улице Максимова.

Женщина шла вдоль дороги с коляской, в которой находился грудной ребёнок. Одна из проезжавших мимо машин остановилась, и её водитель поинтересовалась, чей это малыш. Женщина пояснила, что это ребёнок её знакомой и ей надоело за ним присматривать. Она согласилась отдать малышку незнакомке.

Получившая такой неожиданный "подарок" женщина тут же вызвала полицию. Та отвезла ребёнка в дом малютки. Начата доследственная проверка по данному факту.