Москвичка подарила ребёнка подруги первой встречной, устав за ним смотреть

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Москвичка подарила ребёнка подруги первой встречной, устав за ним смотреть

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Неожиданно получив такой подарок, женщина тут же позвонила в полицию и передала малышку сотрудникам МВД.

В Москве женщина, подруга которой доверила ей ребёнка, вскоре отдала малышку проходившей мимо незнакомке. Это случилось на северо-западе Москвы, на улице Максимова.

Женщина шла вдоль дороги с коляской, в которой находился грудной ребёнок. Одна из проезжавших мимо машин остановилась, и её водитель поинтересовалась, чей это малыш. Женщина пояснила, что это ребёнок её знакомой и ей надоело за ним присматривать. Она согласилась отдать малышку незнакомке.

Получившая такой неожиданный "подарок" женщина тут же вызвала полицию. Та отвезла ребёнка в дом малютки. Начата доследственная проверка по данному факту.

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