"Стирали носки и плакали". Под Ростовом двух женщин освободили из рабства

Отец и сын обманом привезли женщин якобы на работу, отобрали документы, закрыли в своём доме и на протяжении года заставляли бесплатно выполнять любые свои желания.

В Ростовской области спасли двух местных жительниц, которые целый год были рабынями. По информации Лайфа, их похитили ещё в 2016 году, заманили якобы на работу "по домашнему хозяйству" 54-летний Пётр Н. и его 19-летний сын Василий Н. Отец и сын насильно привезли двух жительниц области в свой дом в городе Миллерово, отобрали документы и на протяжении года заставляли их выполнять свои желания.

"Стирали носки и плакали". Под Ростовом освободили двух женщин, которые целый год были рабынями Фото: ©flickr.com

По словам источника, 42-летнюю жительницу Каменского района Инну Д. и её 55-летнюю знакомую из Миллеровского района Валентину М. целый год заставляли выполнять все домашние дела — стирать бельё, мыть посуду, готовить еду и прибираться в доме. Платой за труд была еда, чтобы рабыни не умерли с голоду. Документов и телефонов у заточённых женщин не было, выходить на улицу они могли только в присутствии одного из похитителей.

Спустя год мучений Валентина и Инна всё же решились на побег. Женщины попытались скрыться от своих мучителей 27 января 2017 года. Сбежав из ненавистного дома на местный автовокзал, они пытались уехать, однако рабовладельцы с ножом и палкой приехали за своими рабынями. Угрожая женщинам, они вновь насильно посадили их в свою "семёрку" и отвезли домой. Правоохранители смогли найти женщин лишь 31 января — благодаря соседям, которые заметили неладное во время побега женщин.

Рабовладельцев задержали, возбуждено уголовное дело.