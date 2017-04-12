Саакашвили предложил построить стену между Украиной и Донбассом

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил властям Украины отгородиться от Донбасса стеной и сосредоточиться на работе в оставшейся части страны. Об этом политик написал у себя на "фейсбуке".

О том же самом Саакашвили заявил ранее, выступая перед военнослужащими.

— Нам надо сказать, что мы от них отгораживаемся, реально строим стену и не даём им возможности влиять на нас, и не вступаем в контакт. Укрепляем линию обороны, укрепляем наши вооружённые силы, быстро развиваем Украину, быстро идём вперед, — сказал Михаил Саакашвили.

При этом политик весьма туманно оценил время, которое понадобится на воплощение его плана.

— Это возможно запросто сделать за два года, за три, четыре, пять лет, — добавил экс-губернатор Одесской области.

Напомним, предложение построить стену на границе с Донбассом звучит на Украине уже далеко не в первый раз. Так, в прошлом декабре то же самое предлагали в Верховной раде.