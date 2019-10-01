Зарплаты, отпуска и кредиты. Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Вырастут пенсии С 1 октября пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков будут проиндексированы на 6,3% Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

На размер прибавки повлияют должность, звание и выслуги. Средний размер пенсии после перерасчётов должен составить 26,2 тыс. рублей.

Повысят зарплату Повышение коснётся сотрудников бюджетной сферы Фото © Pixabay

Не менее чем на 4,3% запланировано повышение работникам бюджетной сферы, которых не коснулись майские указы ранее. Это нянечки в детских садах, социальные психологи, юристы, технические работники, бухгалтеры, военные, служащие Национальной гвардии, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы. Повышение на 3,8% коснётся сотрудников МЧС России, океанологов, метеорологов, ветеринаров, лесников и ряда других категорий работников, не относящихся к научной и социальной сферам.

Получить кредит станет сложнее или дороже Изменения скажутся на заёмщиках с высокой долговой нагрузкой. Банки либо откажут в кредите, либо предложат более высокие ставки Фото © Агентство "Москва"

Эксперты полагают, что новое правило в первую очередь затронет людей с неподтверждёнными доходами, у которых есть непогашенные кредиты, а также тех, у кого на погашение кредита уходит до 50% официальной зарплаты.

Заявление на отпуск и увольнение можно будет подать через Интернет Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам — например, подавать заявление в электронной форме Фото © PxHere

Инициатива касается ряда документов, в их числе — электронные трудовые договоры, заявления на отпуск и об увольнении. Их можно будет предоставить в электронном виде, если при поступлении на работу в трудовом договоре были закреплены условия об электронном документообороте.

Снижение НДС на фрукты и ягоды, повышение — на пальмовое масло Ставки налога на фрукты и ягоды снизятся до 10%, на пальмовое масло, напротив, возрастут на 20% Фото © ТАСС / Сергей Петров

Эти изменения, как полагают законодатели, позволят сделать фрукты и ягоды отечественного производства более доступными. Что касается новых ставок на пальмовое масло, то таким образом власти планируют усилить продовольственную безопасность. В последние годы пальмовое масло активно используется в пищевой промышленности и вытесняет с рынка традиционные масла. Использование пальмового масла создаёт угрозу, например, для молочной отрасли.

Хостелы в жилых домах запретят Исключение составят только те, которые расположены в нежилых помещениях, на первых этажах с отдельным входом Фото © Pixabay

Сейчас, согласно Жилищному кодексу РФ, собственник может использовать жилое помещение по своему усмотрению для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности.