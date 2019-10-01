Зарплаты, отпуска и кредиты. Как изменится жизнь россиян с 1 октября
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Вырастут пенсии
С 1 октября пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков будут проиндексированы на 6,3%
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На размер прибавки повлияют должность, звание и выслуги. Средний размер пенсии после перерасчётов должен составить 26,2 тыс. рублей.
Не менее чем на 4,3% запланировано повышение работникам бюджетной сферы, которых не коснулись майские указы ранее. Это нянечки в детских садах, социальные психологи, юристы, технические работники, бухгалтеры, военные, служащие Национальной гвардии, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы. Повышение на 3,8% коснётся сотрудников МЧС России, океанологов, метеорологов, ветеринаров, лесников и ряда других категорий работников, не относящихся к научной и социальной сферам.
Получить кредит станет сложнее или дороже
Изменения скажутся на заёмщиках с высокой долговой нагрузкой. Банки либо откажут в кредите, либо предложат более высокие ставки
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Эксперты полагают, что новое правило в первую очередь затронет людей с неподтверждёнными доходами, у которых есть непогашенные кредиты, а также тех, у кого на погашение кредита уходит до 50% официальной зарплаты.
Инициатива касается ряда документов, в их числе — электронные трудовые договоры, заявления на отпуск и об увольнении. Их можно будет предоставить в электронном виде, если при поступлении на работу в трудовом договоре были закреплены условия об электронном документообороте.
Снижение НДС на фрукты и ягоды, повышение — на пальмовое масло
Ставки налога на фрукты и ягоды снизятся до 10%, на пальмовое масло, напротив, возрастут на 20%
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Эти изменения, как полагают законодатели, позволят сделать фрукты и ягоды отечественного производства более доступными. Что касается новых ставок на пальмовое масло, то таким образом власти планируют усилить продовольственную безопасность. В последние годы пальмовое масло активно используется в пищевой промышленности и вытесняет с рынка традиционные масла. Использование пальмового масла создаёт угрозу, например, для молочной отрасли.
Сейчас, согласно Жилищному кодексу РФ, собственник может использовать жилое помещение по своему усмотрению для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности.
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