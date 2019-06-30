Человек 3000 года. Во что превратятся наши тела из-за зависимости от гаджетов

Массивный череп, небольшой мозг и второй набор век — вот некоторые варианты будущих адаптаций человеческого тела, вызванных использованием современных технологий.

Компания TollFreeForwarding, занимающаяся телекоммуникациями, собрала научные исследования и мнения экспертов, чтобы создать 3D-модель человека будущего. И результат проделанной работы может шокировать любого.

Минди живёт в 3000 году. Ей приходится много работать, сгорбившись перед монитором компьютера. Кроме того, она постоянно вытягивает шею, чтобы посмотреть на экран своего смартфона. Из-за этого мышцы на ней стали массивнее и мощнее, компенсировав плохую осанку.

Часы, проведённые со склонённой вниз головой, напрягают шею и нарушают равновесие позвоночника. Следовательно, мышцы шеи должны приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать голову Калеб Бак, эксперт по здоровью в Maple Holistics

Но адаптации Минди на этом не заканчиваются. Её череп утолщен, что помогает защитить мозг от радиочастотного излучения, источаемого смартфонами. По вине тех же гаджетов её рука постоянно находится в сжатом положении, а локоть согнулся до 90 градусов.

Последняя, а вместе с тем и самая странная метаморфоза Минди — это её второй набор век, который фильтрует излишний свет, излучаемый техникой.

Конечно, люди в будущем вряд ли будут выглядеть так, как Минди. Но её анатомические изменения преувеличены для того, чтобы наглядно представить научно обоснованные проблемы влияния повседневных технологий на наши тела.