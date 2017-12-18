Голая модель прошла по улицам в нарисованном костюме гнома

Клип начинается с того, как над Лили, стоявшей посередине комнаты, работали сразу несколько художников-профессионалов. Они "одели" Лили в красные обтягивающие легинсы со снежинками, в чёрно-белый свитер с новогодними ёлочками и разноцветные гетры "новогоднего гномика".
Лили не постеснялась продемонстрировать свой откровенный наряд в Rockefeller Center, а также посетителям нью-йоркских новогодних баров. Всё закончилось тем, что другой новогодний персонаж в костюме Санты даже предложил Лили свою майку, чтобы прикрыть грудь.
В баре, пока Лили выбирала напиток, группа девушек долго и пристально разглядывала её костюм, а когда они поняли, что с ним не так, долго смеялись.
Пользователи YouTube поспешили отметить талант художницы Джен и её мастерское владение кисточкой. Сама идея разгуливать голой по ТЦ и барам им не показалась интересной, они предлагали Лили ограничиться парочкой фото в её "инстаграме".
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