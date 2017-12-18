Голая модель прошла по улицам в нарисованном костюме гнома

Бьюти-художница Джен Зейдель специально приехала в Нью-Йорк для ещё одной коллаборации с моделью Лили Джасмин. Их произведение искусства включало в себя лишь два компонента: пэстисы на соски и обилие самой разной яркой краски, пишет Daily Mail.

Клип начинается с того, как над Лили, стоявшей посередине комнаты, работали сразу несколько художников-профессионалов. Они "одели" Лили в красные обтягивающие легинсы со снежинками, в чёрно-белый свитер с новогодними ёлочками и разноцветные гетры "новогоднего гномика".

Лили не постеснялась продемонстрировать свой откровенный наряд в Rockefeller Center, а также посетителям нью-йоркских новогодних баров. Всё закончилось тем, что другой новогодний персонаж в костюме Санты даже предложил Лили свою майку, чтобы прикрыть грудь.

В баре, пока Лили выбирала напиток, группа девушек долго и пристально разглядывала её костюм, а когда они поняли, что с ним не так, долго смеялись.

Пользователи YouTube поспешили отметить талант художницы Джен и её мастерское владение кисточкой. Сама идея разгуливать голой по ТЦ и барам им не показалась интересной, они предлагали Лили ограничиться парочкой фото в её "инстаграме".

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