Что ещё интересного можно посмотреть в Москве на каникулах

Зима радует снежной погодой, яркими гирляндами и каникулами. Как сделать эти дни ещё более интересными — в материале Лайфа.

"Средневековое Рождество"

Что: Узнать о том, как отмечали Рождество в Средневековье, можно на Городецкой улице столицы. Здесь установлены специальные декорации, а лектор расскажет об истории, культуре и быте жителей той поры. Здесь же можно будет попробовать свои силы в фехтовании, сделать игрушки из соломы и лыка, принять участие в зимних играх и выйти на каток.

Где: Городецкая улица, владение 1.

Когда: до 13 января. Бесплатно.

Испытания "Снежной королевы"

Что: Прогуливаясь по городу, можно принять участие в своеобразном квесте по мотивам сказки "Снежная королева". "Испытания" разделены по главам: нужно будет пройти по зазеркалью злого тролля, заглянуть в дома Кая и Герды, прокатиться на горке "Золотая карета", проверить свои силы в снежном тире, сделать памятные снимки у арт-объекта в виде ледяного сердца.

Где: Тверской бульвар, пространство от памятника С. Есенину до памятника К. Тимирязеву.

Когда: до 13 января.

Иммерсивные спектакли в Волшебном белом лесу

Что: На Новом Арбате "вырос" белый лес, в котором все желающие могут сфотографироваться с арт-объектами в виде сказочных животных. Там же желающие смогут принять участие в иммерсивных спектаклях, которые проходят в течение всего дня. А вечером здесь будут проходить музыкальные представления.

Где: Новый Арбат, 15.

Когда: до 13 января. Бесплатно.

Выставка "Придумано и сделано в России"

Что: На выставке будут представлены изделия, ставшие основой Галереи предметов российского дизайна, — более ста экспонатов, среди которых мебель, светильники, посуда, текстиль, украшения и аксессуары.

Где: Москва, ул. Делегатская, д. 3.

Когда: до 15 февраля с 10:00 до 21:00, в субботу с 12:00 до 21:00, выходной день — вторник. Бесплатно.

Виртуальная выставка "Портрет Александровской эпохи"

Что: На выставке "Портрет Александровской эпохи" представлены 25 портретов русских военачальников и офицеров, за каждым из которых — собственная история. Герои Отечественной войны 1812 года, портреты которых были изготовлены в "золотой век" русского портрета — первой половине XIX века. Они видели себя творцами истории и хотели изобразить себя в память грядущим поколениям.

Где: Москва, Кутузовский проспект, д. 38.

Когда: до 30 мая.

Выставка "Русская Атлантида"

Что: На выставке будут представлены картины художников международного пленэрно-выставочного проекта "Русская Атлантида", участвовавших в проекте в 2015–2018 годах. Это пейзажи, на которых изображены православные храмы и монастыри, природа русской провинции, сельская и городская архитектура.

Где: префектура ЮЗАО, Севастопольский проспект, 28, корпус 4.

Когда: до 30 августа 2019 года, с 08:00.