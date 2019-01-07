Что ещё интересного можно посмотреть в Москве на каникулах
Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов
"Средневековое Рождество"
Что: Узнать о том, как отмечали Рождество в Средневековье, можно на Городецкой улице столицы. Здесь установлены специальные декорации, а лектор расскажет об истории, культуре и быте жителей той поры. Здесь же можно будет попробовать свои силы в фехтовании, сделать игрушки из соломы и лыка, принять участие в зимних играх и выйти на каток.
Где: Городецкая улица, владение 1.
Когда: до 13 января. Бесплатно.
Испытания "Снежной королевы"
Что: Прогуливаясь по городу, можно принять участие в своеобразном квесте по мотивам сказки "Снежная королева". "Испытания" разделены по главам: нужно будет пройти по зазеркалью злого тролля, заглянуть в дома Кая и Герды, прокатиться на горке "Золотая карета", проверить свои силы в снежном тире, сделать памятные снимки у арт-объекта в виде ледяного сердца.
Где: Тверской бульвар, пространство от памятника С. Есенину до памятника К. Тимирязеву.
Когда: до 13 января.
Иммерсивные спектакли в Волшебном белом лесу
Что: На Новом Арбате "вырос" белый лес, в котором все желающие могут сфотографироваться с арт-объектами в виде сказочных животных. Там же желающие смогут принять участие в иммерсивных спектаклях, которые проходят в течение всего дня. А вечером здесь будут проходить музыкальные представления.
Где: Новый Арбат, 15.
Когда: до 13 января. Бесплатно.
Выставка "Придумано и сделано в России"
Что: На выставке будут представлены изделия, ставшие основой Галереи предметов российского дизайна, — более ста экспонатов, среди которых мебель, светильники, посуда, текстиль, украшения и аксессуары.
Где: Москва, ул. Делегатская, д. 3.
Когда: до 15 февраля с 10:00 до 21:00, в субботу с 12:00 до 21:00, выходной день — вторник. Бесплатно.
Виртуальная выставка "Портрет Александровской эпохи"
Что: На выставке "Портрет Александровской эпохи" представлены 25 портретов русских военачальников и офицеров, за каждым из которых — собственная история. Герои Отечественной войны 1812 года, портреты которых были изготовлены в "золотой век" русского портрета — первой половине XIX века. Они видели себя творцами истории и хотели изобразить себя в память грядущим поколениям.
Где: Москва, Кутузовский проспект, д. 38.
Когда: до 30 мая.
Выставка "Русская Атлантида"
Что: На выставке будут представлены картины художников международного пленэрно-выставочного проекта "Русская Атлантида", участвовавших в проекте в 2015–2018 годах. Это пейзажи, на которых изображены православные храмы и монастыри, природа русской провинции, сельская и городская архитектура.
Где: префектура ЮЗАО, Севастопольский проспект, 28, корпус 4.
Когда: до 30 августа 2019 года, с 08:00.
- Популярные
- По времени