Расписываем лёд и идём в театр. Как бесплатно отдохнуть 3 января в Москве

Вы наверняка уже посмотрели главные новогодние фильмы и не знаете, что делать в этот новогодний выходной? Лайф собрал интересные развлечения, на которые можно сходить бесплатно.

"Средневековое Рождество"

Что: узнать о том, как отмечали Рождество в Средневековье, можно на Городецкой улице столицы. Здесь установлены специальные декорации, а лектор расскажет об истории, культуре и быте жителей той поры. Здесь же можно будет попробовать свои силы в фехтовании, сделать игрушки из соломы и лыка, принять участие в зимних играх и выйти на каток.

Где: Городецкая улица, владение 1.

Когда: до 13 января. Бесплатно.

Постановки Викторианского уличного театра

Что: в самом центре Москвы — харизматичные разбойники, бродяги и воры из Викторианского уличного театра The Seven Dials Rapscallions, которые как будто сошли со страниц произведений Чарльза Диккенса и рождественских рассказов. Для создания 60 ретронарядов потребовалось более 200 латунных пуговиц разных фасонов и размеров весом более семи килограммов. Над созданием нарядов трудились 12 творческих мастерских в Москве и одна мастерская в английском городе Льюис. Воссоздать нужную атмосферу помогли реконструкторы, специально прибывшие из Великобритании.

Где: Манежная площадь.

Когда: с 3 по 8 января с 15:00 до 21:00.

Праздник кукол в Измайловском кремле

Что: выставка авторских кукол и игрушек — это тысячи экспонатов, созданных российскими и зарубежными мастерами. Некоторые художники сами расскажут о своих творениях гостям. На выставке также будут проходить мастер-классы.

Где: Измайловское шоссе, 73ж, центральный терем Измайловского кремля, Боярский зал на первом этаже.

Когда: 3 и 4 января с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Мастер-класс по росписи льда

Что: на мастер-классе всех желающих научат расписывать ледяные скульптуры, а также создавать красивые и оригинальные новогодние украшения.

Где: Бабушкинский парк.

Когда: 3 января в 18:00.

Мастер-класс "Робот-снегоуборщик для поиска подснежников"

Что: для детей, интересующихся техникой, будут проходить мастер-классы научно-технической направленности, где девочки и мальчики научатся основам проектирования и конструирования роботов, а ещё потренируются работать в команде. Длительность мастер-класса — 45 минут. Вход свободный.

Где: Тверской бульвар, у памятника Есенину.

Когда: до 13 января в 17:00.

Мастер-класс "Электронная ель"

Что: для детей, которые лучше всех разбираются в компьютерах, пройдёт специальное творческое занятие, где они научатся создавать волшебную анимированную ёлку и украсят её при помощи специальной компьютерной программы. Длительность мастер-класса — 45 минут.

Где: Кузьминки, площадь Славы.

Когда: до 13 января, начало в 16:00.

Фотовыставка о России с 1900 по 1917 год

Что: на выставке "Россия. XX век в фотографиях: 1900–1917" можно будет составить портрет страны накануне и во время грандиозных потрясений, через которые ей пришлось пройти. Авторы представленных снимков — как признанные фотографы, так и неизвестные художники.

Где: библиотека № 243 "Образ", улица Академика Бочвара, д. 2.

Когда: до 12 января, вт. — сб. — с 12:00 до 22:00, вс. — до 20:00.

Выставка "Придумано и сделано в России"

Что: на выставке будут представлены изделия, ставшие основой для создания Галереи предметов российского дизайна, — более ста экспонатов, среди которых мебель, светильники, посуда, текстиль, украшения и аксессуары.

Где: Москва, ул. Делегатская, д. 3.

Когда: до 15 февраля с 10:00 до 21:00, в субботу — с 12:00 до 21:00, выходной — вторник. Бесплатно.

Мастер-класс "Сказочное зимовье зверей"

Что: на занятии дети научатся работать в графических редакторах, узнают об истории традиционной филимоновской игрушки и смогут раскрасить сувениры в выбранном стиле на планшете. Длительность мастер-класса — 45 минут.

Где: Кузнецкий мост, у ЦУМа.

Когда: 1, 7 и 12 января, начало в 17:00.

2 и 8 января — 12:00, 15:00.

3 и 5 января — 16:00.

4 января — 14:00.

6 и 13 января — 13:00.

9 января — 18:00.

11 января — 15:00.

Квест "Сказочное путешествие"

Что: проверить свои знания о традициях празднования Нового года и Рождества, да ещё и выиграть призы можно, приняв участие в квесте "Сказочное путешествие". Подарков немало — 80 тысяч сюрпризов, среди которых сладости, билеты в кино, новогодние аксессуары и свитшоты. Полный список площадок и правила участия читайте здесь. Принять участие можно бесплатно.

Где: на 22 площадках по всей Москве.

Когда: до 13 января.