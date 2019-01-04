Смотрим балет и готовим. Куда бесплатно сходить в Москве 4 января

"Механический театр"

К сказке можно не только прикоснуться, но и самому её создать — запустив механические театры, которые позволят оживить героев известных произведений. Каждый механический театр выполнен в концепции любимых произведений. Действия запускаются посредством механизмов — любой желающий сможет оживить сказочную историю. А ещё принять участие в играх по мотивам сказок: "Конёк-Горбунок", "По щучьему велению", "Золушка". Участие бесплатное.

Где: площадь Революции.

Когда: до 13 января.

Вокальный мастер-класс и концерт в Сокольниках

В "Сокольниках" пройдут два мастер-класса: вокальный "Мюзикл на ходу" и театральный — по гриму. В этот же день на сцене парка выступит участник проекта "Голос-2" Константин Григ.

Где: парк "Сокольники".

Когда: 4 января с 15:00 до 19:00, выступление Константина Грига в 18:00.

Творческий мастер-класс "Задание царя"

Создать необычные сувениры, подарки и открытки можно будет на мастер-классе. Кроме того, ребятам нужно будет помочь Василисе Премудрой из сказки "Царевна-лягушка" справиться с царским заданием и раскрасить одежду с использованием трафаретов. Продолжительность мастер-класса — 45 минут.

Где: Хачатуряна, 13.

Когда: 4 и 8 января — 12:00, 14:00 и 17:00; 11 января — 14:00 и 17:00.

Европейское литературное Рождество

Иммерсивные уличные спектакли, гастрольные выступления европейских театров, концерты музыкальных групп — всё это можно будет найти на Тверской площади, где к тому же "поселятся" знаменитые писатели разных стран и их герои: Пушкин, Гоголь, Дюма, Шекспир и другие. Здесь же будет расположена дверь волшебного шкафа, через которую любой желающий сможет попасть в знаменитую Нарнию.

Где: Тверская площадь.

Когда: до 13 января. Бесплатно.

Праздник кукол в Измайловском кремле

Выставка авторских кукол и игрушек — это тысячи экспонатов, созданных российскими и зарубежными мастерами. Некоторые художники сами расскажут о своих творениях гостям. На выставке также будут проходить мастер-классы. Вход свободный.

Где: Измайловское шоссе, 73ж, центральный терем Измайловского кремля, Боярский зал на первом этаже.

Когда: с 11:00 до 19:00.

Рождество XIX века

Ещё раз перенестись в XIX век можно будет на площадке Орехового бульвара. Здесь расположатся три шале, где представлены три разные эпохи: Александровская эпоха, Крымская война и Русско-турецкая война. Поэтому здесь можно будет не только узнать обо всех этапах подготовки к балу, но и пойти на мастер-класс по исполнению романсов, а также погрузиться в атмосферу той поры благодаря рассказам лектора. На уличной площадке можно пострелять из снежкомёта в тире и поиграть в "весёлый хоккей".

Где: Ореховый бульвар, владение 24.

Когда: до 13 января, с 11:00 до 22:00 по будням. Бесплатно.

Игра "Магнитная ёлка" и кукольные спектакли

Выступления творческих коллективов, "весёлый хоккей" и "магнитная ёлка", на которую надо забрасывать украшения. А ещё кукольные спектакли от театров — лауреатов премии "Золотая маска" и творческие мастер-классы.

Где: всё это на Новопесчаной улице, вл. 12, бесплатно / Хачатуряна, вл. 13.

Когда: до 13 января.

Блюда по рецептам из любимых книг

Мастера кулинарной школы научат юных гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" приготовлению вкусных блюд из любимых книжек — например, варить кашу из сказки "Каша из топора" или печь пирожки, которые Красная Шапочка несла своей бабушке. После каждого мастер-класса длиной 45 минут — обязательная дегустация.

Где: Строгинский бульвар, вл. 19.

Когда: до 13 января, подробное расписание здесь.

"Большой балет в библиотеке"

Выставка, рассказывающая о творческом союзе библиотеки с деятелями балета, ведь на протяжении многих лет фонды библиотеки служили исследователям балетного искусства. Здесь представлены эскизы выдающихся сценографов, фотографии с автографами самых ярких артистов русского классического балета, раритетные издания и другие архивные документы из фондов РГБИ.

Где: Российская государственная библиотека искусств, ул. Б. Дмитровка, 8/1.

Когда: каждый день до 30 января 2019 года с 12:00.

Выставка "Новогоднее собрание"

Экспозиция, над которой совместно трудились проект Artcultivator, Vagabond gallery, студия дизайнерской одежды Colombina room и ряд художников, собрала порядка 40 разных работ, выполненных в живописной и графической техниках.

Где: Москва, Осенний б-р, д 10 (салон дизайнерской одежды Colombina).

Когда: до 1 февраля, начало в 11:00, по воскресеньям — в 12:00.