Квесты и мастер-классы. Куда бесплатно сходить в Москве 5 января

Испытания "Снежной королевы"

Что: прогуливаясь по городу, можно принять участие в своеобразном квесте по мотивам сказки "Снежная королева". "Испытания" разделены по главам: нужно будет пройти по Зазеркалью злого тролля, заглянуть в дома Кая и Герды, прокатиться на горке "Золотая карета", проверить свои силы в снежном тире, сделать памятные снимки у арт-объекта в виде ледяного сердца.

Где: Тверской бульвар, пространство от памятника С. Есенину до памятника К. Тимирязеву.

Когда: до 13 января.

Metropol Grand Café

Что: в магазине-кафе в выходные подготовят для гостей культурную программу — там будут проходить тематические мастер-классы от представителей посольств разных стран мира.

Где: площадь Революции.

Когда: до 13 января.

Мастер-класс "Почтовое искусство"

Что: самым романтичным рекомендуется к посещению творческое занятие по mail-art, или искусству почтовых отправлений. Оно существует с появления первого почтового послания, но получило статус художественного движения только во второй половине XX века, когда американский художник Рей Джонсон основал в 1962 году The New York Correspondence School.

Где: Москва, ул. Кременчугская, дом 22.

Когда: 5 января в 12:00.

Оркестр и "Волшебная акустика" в "Сокольниках"

Что: в этот день развлекательная программа в парке будет насыщенней обычных — целых три мастер-класса (по танцам, изготовлению игрушек и созданию "Волшебной акустики"). Кроме того, для гостей выступит оркестр MusicPie, группы Shoo и Holiday Music.

Где: парк "Сокольники".

Когда: 5 января с 13:00 до 19:00.

ГУМ-ярмарка и ледовые шоу на Красной площади

Что: в дни фестиваля "Путешествие в Рождество" в самом сердце Москвы гостей ждёт концертная программа и танцы. Сама же Красная площадь будет украшена в стиле советских мультфильмов. На ярмарке можно будет попробовать традиционные русские сладости и прокатиться на каруселях. А ещё ежедневно в 15:30 — ледовые шоу с участием именитых российских фигуристов: с 1 по 10 января "Щелкунчик", а с 11 по 13 января — "Снежный король". Вход на ярмарку свободный, на представления бесплатно смогут пройти дети до семи лет, билет для взрослых — 100 рублей.

Где: Красная площадь.

Когда: до 13 января.

Квест "Сказочное путешествие"

Что: проверить свои знания о традициях празднования Нового года и Рождества, да ещё и выиграть за это призы можно, приняв участие в квесте "Сказочное путешествие". Подарков немало — 80 тысяч сюрпризов, среди которых сладости, билеты в кино, новогодние аксессуары и свитшоты. Полный список площадок и правила участия читайте здесь. Принять участие можно бесплатно.

Когда: до 13 января.

Где: на 22 площадках по всей Москве.

Рождественские соревнования для всей семьи

Что: программа развлечений в парках в этот день насыщенная — ледовые шоу, мастер-классы, традиционные зимние забавы (горки, снежки, каток), уличный театр и праздничные лакомства.

Где: Лианозовский парк культуры и отдыха.

Когда: до 13 января (начало развлечений 5 января — в 15:00). Вход свободный.

Фестиваль "Ледовая Москва" в парке Победы

Что: темой IV Новогоднего фестиваля на Поклонной горе станут "Великие цивилизации", поэтому здесь будут представлены изо льда великие памятники древности и театральные традиции 10 цивилизаций, а также множество интерактивных ледовых скульптур. Кроме того, здесь будут проходить шоу-представления, раскрывающие культуру, достижения и национальные традиции.

Где: Поклонная гора, парк Победы.

Когда: до 13 января, с 11:30 до 22:30.

Европейское литературное Рождество

Что: иммерсивные уличные спектакли, гастрольные выступления европейских театров, концерты музыкальных групп — всё это можно будет найти на Тверской площади, где к тому же "поселятся" знаменитые писатели разных стран и их герои: Пушкин, Гоголь, Дюма, Шекспир и другие. Здесь же будет расположена дверь волшебного шкафа, через которую любой желающий сможет попасть в знаменитую Нарнию.

Где: Тверская площадь.

Когда: до 13 января. Бесплатно.

Рождество XIX века

Что: ещё раз перенестись в XIX век можно будет на площадке Орехового бульвара. Здесь стоят три шале, где представлены три разные эпохи: Александровская эпоха, Крымская война и Русско-турецкая война. Поэтому здесь можно будет не только узнать обо всех этапах подготовки к балу, но и пойти на мастер-класс по исполнению романсов, а также погрузиться в атмосферу той поры благодаря рассказам лектора. На уличной площадке можно пострелять из снежкомёта в тире и поиграть в "весёлый хоккей".

Где: Ореховый бульвар, владение 24.

Когда: до 13 января, с 11:00 до 22:00 по будням. Бесплатно.

Выставка "Воображая женщину"

Что: экспозиция Алексея Чайкасова — это порядка 30 графических листов с изображением рисунков на антикварной бумаге. Каждая работа сопровождается ироничным или даже гротескным авторским названием.

Где: Москва, ул. Неглинная, д. 18 (бутик дизайнерской одежды Sarah Pacini).

Когда: до 2 марта с 11:00.

Выставка "Возвращение райка"

Что: экспозиция к Году театра была подготовлена учениками творческих студий галереи "Изопарк". В детских работах представлены театральные традиции стран мира, история театра начиная с Древней Греции и до сегодняшнего дня. Особое внимание уделено народному ярмарочному театру России XVIII–XX веков.

Где: улица Островитянова, дом 19/22.

Когда: до 30 января в 12:00.