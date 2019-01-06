Книжная выставка и музыка Скрябина. Куда бесплатно сходить в Москве 6 января

Книжная выставка и музыка Скрябина. Куда бесплатно сходить в Москве 6 января

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Сергей Киселев

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Иммерсивные спектакли в Волшебном белом лесу

На Новом Арбате вырос белый лес, в котором все желающие могут сфотографироваться с арт-объектами в виде сказочных животных. Также можно принять участие в иммерсивных спектаклях, которые проходят в течение всего дня. А вечером здесь будут показывать музыкальные представления.

Где: Новый Арбат, 15.

Когда: до 13 января. Бесплатно.

Рождество XIX века

Ещё раз перенестись в XIX век можно будет на площадке Орехового бульвара. Здесь находится три шале, где представлены три разные эпохи: Александровская эпоха, Крымская война и Русско-турецкая война. Поэтому здесь можно будет не только узнать обо всех этапах подготовки к балу, но и пойти на мастер-класс по исполнению романсов, а также погрузиться в атмосферу той поры благодаря рассказам лектора. На уличной площадке можно пострелять из снежкомёта в тире и поиграть в "весёлый хоккей".

Где: Ореховый бульвар, владение 24.

Когда: до 13 января, с 11:00 до 22:00 по будням. Бесплатно.

<p>Фото: © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Кирилл Зыков</p>

Рождественский спецпроект "Ожившие полотна"

С помощью фактурной бумаги, ножниц, клея и трафаретов дети буквально оживят героев любимых сказок. Созданных гостями фестиваля персонажей можно будет наклеить на общее панно.

Где: площадь Революции.

Когда: 6 января с 12:00 до 19:00.

Кулинарное шоу и "Музыкальная комедия" в "Сокольниках"

Парк "Сокольники" в этот день подготовил для гостей два мастер-класса — "Музыкальная комедия" и "Костюмы к балету "Щелкунчик". Кроме того, на его территории пройдёт кулинарное шоу "Вкус жизни" и театрализованное шоу "Рождественские узоры", после чего на сцену выйдет группа Shtormchestra.

Где: парк "Сокольники".

Когда: 6 января с 13:00 до 19:00.

Музыка Скрябина

Гала-концерт стипендиатов и лауреатов конкурсного прослушивания "Стипендия имени А. Н. Скрябина", который пройдёт в рамках юбилейного фестиваля "100 лет притяжения" ко дню рождения композитора. В этот вечер в музее звучит исключительно музыка Скрябина — в исполнении как заслуженных артистов и именитых музыкантов, так и лауреатов конкурсов, профессоров университетов и совсем юных участников. Вход свободный по предварительной записи: +7 (499) 241-19-01.

Где: Большой Николопесковский переулок, дом 11.

Когда: 6 января в 16:00.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ARTVIZIT.RU/?__xts__%5B0%5D=68.ARAISylhDlgF5BI0HCCq13Qc0X51D65_ZmsPtMIwDbxVbQs6pCZ3dA_SnSuUS1cQcGSH356xp4eAx78K2QHdgm_eOWPaXjKSCIDtGe6-eHtpXvYiINXtetNg3IFFtz-JL10a1LAvS6V_ujViC6oyvc3xDsF3xH70V_-ut1KhB6G2UKrlJu5lxnCG4fAFkR9uWGtAbz8_V40I7Wvfgf7FpXgZS47aakFowRLDdvnNDes2ic7AH1JpEmZ3L3Y-RtqZfPjTq2pV4-T_2nzlUBSB1umKnn-SDKIxJ4KnaD1C36uThF4eJhZ4IXlmzLJPgT7gWxKdhMBGcoUdKMavjt0nh3F6C6su4pWUT_46qCynKZ9xqouYKS_xGQtSiBAiHkwBYGMHK51I3PA46QOABwPKz1ETz7RV6kOAPxOreZJAdCDa1RKcqfZQnrMoWC-0MQgq8punGw&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF" target="_blank">Арт-визит. </a>‎<a href="https://www.facebook.com/events/255380565038545/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D" target="_blank">XXIV выставка &#34;Русская Атлантида. Москва-2018&#34;</a></p>

Выставка "Русская Атлантида"

На выставке будут представлены картины художников Международного пленэрно-выставочного проекта "Русская Атлантида", участвовавших в проекте в 2015–2018 годах. Это пейзажи, на которых изображены православные храмы и монастыри, природа русской провинции, сельская и городская архитектура.

Где: Префектура ЮЗАО, Севастопольский проспект, 28, корпус 4.

Когда: до 30 августа 2019 года с 08:00.

Выставка Digital Disruption

Выставка молодой художницы Анастасии Копытцевой, которая через свои картины рассказывает о цифровом развитии мира. Работы наполнены символами и метафорами, которые пытаешься понять, разглядывая полотна.

Где: галерея Fine Art, 4-й Сыромятнический переулок.

Когда: до 18 января, вт. — вс., с 13:00 до 20:00. Вход свободный.

<p>Фото: © Минкультуры России</p>

Книжная выставка к 100-летней годовщине со дня смерти словенского писателя Ивана Цанкара

Прозаик, поэт, драматург — Ивана Цанкара называют словенским Достоевским, а ещё сравнивают с Францем Кафкой и Джеймсом Джойсом. Он внёс большой вклад в европейскую литературу на рубеже XIX–XX веков.

Где: улица Николоямская, дом 1 (четвёртый этаж).

Когда: до 14 января с 11:00.

"Модные" ёлки и мастер-классы от дизайнеров

В эти праздники москвичи смогут посетить своеобразную галерею с дизайнерскими ёлками от именитых российских дизайнеров: Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Анастасии Романцовой (A LA RUSSE), Алёны Ахмадуллиной и других. Они к тому же проведут для взрослых и детей творческие мастер-классы по созданию новогодних украшений.

Где: Кузнецкий мост, у ЦУМа.

Когда: до 13 января.

Автор:
ВЗ
Вера Зайцева
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