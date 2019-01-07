Мастер-классы и концерты. Куда бесплатно сходить в Москве 7 января
Фото © РИА Новости/Владимир Песня
Горка "На семи холмах"
Что и где: в Столешниковом переулке в этом году появятся сразу две горки: одна — для детей постарше, а другая — для малышей. Катание и прокат тюбингов бесплатный для всех желающих гостей фестиваля от трёх до 12 лет. Длина трасс составит 15 и 40 метров.
Когда: до 13 января.
Вокальный мастер-класс и танцы в "Сокольниках"
Что: сегодня в парке пройдут два мастер-класса: вокальный — "Сказочный мир мюзикла" и творческий — "Театр своими руками". Кроме того, все желающие смогут вдоволь потанцевать на дискотеке, которую организует ведущий праздника.
Где: парк "Сокольники".
Когда: 7 января с 15:00 до 19:00.
Представление "Святки" в Коломенском
Что: уличный праздник в Коломенском познакомит зрителей с историей празднования Святок, включающих в себя три больших праздника: Рождество, Васильев день и Крещение.
Где: у Красного крыльца дворца царя Алексея Михайловича, метро "Каширская", проспект Андропова, дом 38 стр. 69.
Когда: 7 января в 13:00.
Вход свободный!
Рождественский праздничный концерт
Что: концерт "Рождественская звезда", где профессиональные артисты исполнят отрывки из произведений русских писателей, посвящённых Рождеству. В этот день также будет звучать русская народная музыка.
Где: Розовый зал дворца Н.А. Дурасова в Люблине, адрес: улица Летняя, дом 1, стр.1, метро "Волжская".
Когда: 7 января в 16:00.
Выставка, посвящённая битве под Москвой и Дню Героев Отечества
Что: экспозиция работ учеников детской школы искусств "Надежда", где дети с помощью рисунка показали, как они видят историю освобождения родины от врага и битву под Москвой, ставшую переломным событием в Великой Отечественной войне. В экспозицию входят работы ребят из всех классов, в том числе подготовительного отделения.
Где: улица Академика Курчатова, дом 23/13, выставочный зал и холл детской школы искусств "Надежда".
Когда: до 15 января 10:00.
Кукольное представление под народные мотивы
Что: постановка "Мороз Иванович" в исполнении театра кукол "Добрый жук" из Ставрополя. Это представление про Деда Карачуна с традиционными обрядовыми куклами под звучание народных песен под аккомпанемент гармошки. Здесь же рядом будут проходить мастер-классы по конструированию и авиамоделированию.
Где: бульвар Дмитрия Донского, владение 11.
Когда: представление в 17:00, другие дни с театральными постановками здесь.
Столярная мастерская
Что: мастер-классы для детей, на которых они под руководством настоящих профессионалов научатся обрабатывать и декорировать древесину, а также освоят технику выжигания и шлифования. Во время занятия ребята смогут сделать сами ёлочные игрушки, новогодние гирлянды и сувениры.
Где: площадь Славы, Кузьминки.
Когда: до 13 января.
Мастер-класс "Золотые эклеры"
Что: на специальном занятии для сладкоежек дети превратятся в мастеров кондитерского искусства и научатся готовить эклеры в белом шоколаде со съедобным золотом! Ребята узнают все секреты приготовления лакомства всего за 45 минут.
Где: Климентовский переулок.
Когда: до 13 января в 17:00.
Поэтический вечер "Чудное мгновение"
Что: поэтический вечер со стихами Пушкина, которые прочтёт поэт и мастер художественного слова Геннадий Тахтабаев. В программе такие произведения, как "Дорожные жалобы", "Признание", "Не пой красавица при мне" и многие другие. Мероприятие будет проходить в зале четвёртого этажа постоянной экспозиции музея. Вход свободный.
Где: Андроньевская площадь, дом 10.
Когда: 7 января в 17:00.
Мастер-класс "Баба-Яга и Илья Муромец"
Что: на занятии дети научатся создавать деревянных кукол из заготовленных материалов, а также собирать для них красивый новогодний образ.
Где: площадь Славы, Кузьминки.
Когда: до 13 января в 14:00.
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