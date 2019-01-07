Мастер-классы и концерты. Куда бесплатно сходить в Москве 7 января

Куда отправиться с детьми, где научиться делать кукол, ёлочные игрушки, гирлянды и эклеры.

Горка "На семи холмах"

Что и где: в Столешниковом переулке в этом году появятся сразу две горки: одна — для детей постарше, а другая — для малышей. Катание и прокат тюбингов бесплатный для всех желающих гостей фестиваля от трёх до 12 лет. Длина трасс составит 15 и 40 метров.

Когда: до 13 января.

Вокальный мастер-класс и танцы в "Сокольниках"

Что: сегодня в парке пройдут два мастер-класса: вокальный — "Сказочный мир мюзикла" и творческий — "Театр своими руками". Кроме того, все желающие смогут вдоволь потанцевать на дискотеке, которую организует ведущий праздника.

Где: парк "Сокольники".

Когда: 7 января с 15:00 до 19:00.

Представление "Святки" в Коломенском

Что: уличный праздник в Коломенском познакомит зрителей с историей празднования Святок, включающих в себя три больших праздника: Рождество, Васильев день и Крещение.

Где: у Красного крыльца дворца царя Алексея Михайловича, метро "Каширская", проспект Андропова, дом 38 стр. 69.

Когда: 7 января в 13:00.

Вход свободный!

Рождественский праздничный концерт

Что: концерт "Рождественская звезда", где профессиональные артисты исполнят отрывки из произведений русских писателей, посвящённых Рождеству. В этот день также будет звучать русская народная музыка.

Где: Розовый зал дворца Н.А. Дурасова в Люблине, адрес: улица Летняя, дом 1, стр.1, метро "Волжская".

Когда: 7 января в 16:00.

Выставка, посвящённая битве под Москвой и Дню Героев Отечества

Что: экспозиция работ учеников детской школы искусств "Надежда", где дети с помощью рисунка показали, как они видят историю освобождения родины от врага и битву под Москвой, ставшую переломным событием в Великой Отечественной войне. В экспозицию входят работы ребят из всех классов, в том числе подготовительного отделения.

Где: улица Академика Курчатова, дом 23/13, выставочный зал и холл детской школы искусств "Надежда".

Когда: до 15 января 10:00.

Кукольное представление под народные мотивы

Что: постановка "Мороз Иванович" в исполнении театра кукол "Добрый жук" из Ставрополя. Это представление про Деда Карачуна с традиционными обрядовыми куклами под звучание народных песен под аккомпанемент гармошки. Здесь же рядом будут проходить мастер-классы по конструированию и авиамоделированию.

Где: бульвар Дмитрия Донского, владение 11.

Когда: представление в 17:00, другие дни с театральными постановками здесь.

Столярная мастерская

Что: мастер-классы для детей, на которых они под руководством настоящих профессионалов научатся обрабатывать и декорировать древесину, а также освоят технику выжигания и шлифования. Во время занятия ребята смогут сделать сами ёлочные игрушки, новогодние гирлянды и сувениры.

Где: площадь Славы, Кузьминки.

Когда: до 13 января.

Мастер-класс "Золотые эклеры"

Что: на специальном занятии для сладкоежек дети превратятся в мастеров кондитерского искусства и научатся готовить эклеры в белом шоколаде со съедобным золотом! Ребята узнают все секреты приготовления лакомства всего за 45 минут.

Где: Климентовский переулок.

Когда: до 13 января в 17:00.

Поэтический вечер "Чудное мгновение"

Что: поэтический вечер со стихами Пушкина, которые прочтёт поэт и мастер художественного слова Геннадий Тахтабаев. В программе такие произведения, как "Дорожные жалобы", "Признание", "Не пой красавица при мне" и многие другие. Мероприятие будет проходить в зале четвёртого этажа постоянной экспозиции музея. Вход свободный.

Где: Андроньевская площадь, дом 10.

Когда: 7 января в 17:00.

Мастер-класс "Баба-Яга и Илья Муромец"

Что: на занятии дети научатся создавать деревянных кукол из заготовленных материалов, а также собирать для них красивый новогодний образ.

Где: площадь Славы, Кузьминки.

Когда: до 13 января в 14:00.