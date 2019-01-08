Мандельштам и актёрское мастерство. Куда бесплатно сходить в Москве 8 января

Последний день новогодних каникул подарит театральные постановки, выставки и мастер-классы.

Постановки Викторианского уличного театра

Что: последний день, когда в самом центре Москвы можно будет увидеть актёров из Викторианского уличного театра The Seven Dials Rapscallions. Для того чтобы воссоздать нужную атмосферу из книг Диккенса, специально из Великобритании прибыли реконструкторы.

Где: Манежная площадь.

Когда: с 3 по 8 января с 15:00 до 21:00.

Горка "На семи холмах"

Что и где: в Столешниковом переулке в этом году появятся сразу две горки: одна — для детей постарше, а другая — для малышей. Катание и прокат тюбингов бесплатный для всех желающих гостей фестиваля от трёх до 12 лет. Длина трасс составит 15 и 40 метров.

Когда: до 13 января.

Мастер-класс по актёрскому мастерству

Что: 8 января в рамках фестиваля "Букинист" пройдут мастер-классы по созданию книги манга (12:00–18:00) и практическое занятие по актёрскому мастерству под руководством актрисы театра "Луны" Анны Качуры.

Где: Новый Арбат, 19.

Когда: 8 января с 12:00 до 20:00.

Погружение в театр в "Сокольниках"

Что: 8 января в "Сокольниках" пройдёт сразу два мастер-класса, связанных с театром, — музыкальный мастер-класс "Музыка в мюзикле" и художественный — "Театральный грим". Традиционно в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в парке пройдёт дискотека.

Где: парк "Сокольники".

Когда: с 15:00 до 19:00.

Выставка, посвящённая Мандельштаму

Что: выставка "Тоска по мировой культуре. Книжный шкаф поэта" призвана раскрыть характер Осипа Мандельштама через книги, которые он читал и которые повлияли на его поэзию. Здесь же представлены письма и документы, которые позволяют воссоздать целостный образ поэта. Вход свободный.

Где: Еврейский музей и центр толерантности, улица Образцова, дом 11, строение 1а.

Когда: до 10 марта, пн–чт, вс с 12:00 до 22:00, пт с 10:00 до 15:00.

Квест "Сказочное путешествие"

Что: проверить свои знания о традициях празднования Нового года и Рождества, да ещё и выиграть за это призы можно, приняв участие в квесте "Сказочное путешествие". Подарков немало — 80 тысяч сюрпризов, среди которых сладости, билеты в кино, новогодние аксессуары и свитшоты. Полный список площадок и правила участия читайте здесь. Принять участие можно бесплатно.

Когда: до 13 января.

Где: на 22 площадках по всей Москве.

Дом новогодней сказки

Что: в Доме новогодней сказки можно посмотреть российские и зарубежные театральные постановки прошлых лет и наших дней, а также принять участие во множестве мастер-классов и игр: по мотивам сказки "Малыш и Карлсон", историй о Шерлоке Холмсе или Незнайке и другим известным сюжетам.

Где: Камергерский переулок.

Когда: до 13 января, подробное расписание мастер-классов здесь.

Рождественская креативная студия

Что: в креативной студии дети научатся создавать оригинальные поделки: заснеженный шарик — сноубол, рождественский городок в технике киригами и многое другое. Здесь же можно будет попробовать рождественские угощения. Вход свободный.

Где: Тверской бульвар, площадка у памятника Клименту Тимирязеву.

Когда: до 13 января, подробное расписание мастер-классов здесь.

Выставка "Гамарджоба! Кети Мелкадзе"

Что: скульптуры, инсталляции и рельефы из проволочной сетки, а также рисунки мелом и живопись. В руках этой грузинской художницы строительная сетка превращается в трёхмерные изображения со своей историей. Название проекта переводится как "Победы тебе!". Именно так здороваются в Грузии.

Где: Галерея Artstory, Старопименовский переулок, д. 14.

Когда: до 3 февраля с 12:00 до 20:00. Бесплатно.

Рождественская мастерская на Новом Арбате

Что: рождественская мастерская откроется в павильоне "Библиотека", где будут проходить мастер-классы по декору ёлочных игрушек и снежных банок, а также созданию карнавальных масок, рождественских венков и открыток в технике pop-up.

Где: Новый Арбат, 19.

Когда: до 13 января, подробное расписание мастер-классов здесь.

Фестиваль "Ледовая Москва" в парке Победы

Что: темой IV Новогоднего фестиваля на Поклонной горе станут великие цивилизации, поэтому здесь будут представлены изо льда великие памятники древности и театральные традиции 10 цивилизаций, а также множество интерактивных ледовых скульптур. Кроме того, здесь будут проходить шоу-представления, раскрывающие культуру, достижения и национальные традиции.

Где: Поклонная гора, парк Победы.

Когда: до 13 января — с 11:30 до 22:30.