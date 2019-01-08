Убираем ёлку. Психологи — о том, как вернуться на работу

Новогодние праздники прошли. Мы здорово отдохнули почти две недели, а теперь вопрос — как вернуться на работу. Лайф вместе с психологами рассказывает, как сделать это максимально безболезненно.

Готовимся заранее

Подготовиться к тому, что однажды придётся возвращаться на работу, психологи советуют заранее. Так, перед уходом на выходные нужно убрать все предметы, которые в первую рабочую неделю года могут напомнить о празднике.

— В последний рабочий день перед каникулами уберите из офиса или хотя бы с рабочего стола всё, что будет напоминать вам после выхода на работу о прошедших праздниках (ёлочку, игрушки, новогодние украшения, поздравительные открытки), — рассказал Лайфу психолог Александр Аграшенков.

Сделайте, если это возможно, хоть небольшую перепланировку своего офиса. Тогда вы в новом году (психологически) словно придёте в новый офис.

Делим на этапы

Сами же праздники нужно поделить на три больших этапа, уверен кандидат психологических наук, доцент Александр Клочков.

— Первый этап — новогодняя суета и сама новогодняя ночь. Этот этап заканчивается 2 января. Потом — с 3 до 6 января — второй этап, посещение друзей и родственников, количество алкоголя и пищи надо сократить до здорового минимума. И с 7-го по 10-е надо закончить с алкоголем и оливье вообще и посетить несколько тренингов личностного роста, или семейных тренингов, или профессиональных тренингов, или просто провести несколько дней с семьёй без лишних гостей, алкоголя и пищевых нагрузок, — советует эксперт.

В третий этап праздников можно сходить на горки или отправиться на природу.

— Важно хотя бы в последние три дня устроить себе отдых по-младенчески — спать, хорошо есть и гулять. Зимние виды активного отдыха также приветствуются. Санки, лыжи, коньки, да и просто прогулки, игра в снежки — это то, что зарядит позитивом и энергией, — поддерживает психолог Анна Беляева.

При таком расписании праздников вы будете чувствовать себя максимально отдохнувшими.

Прекратите себя программировать

Психолог Наталья Приймаченко советует меньше думать о том, что вы не хотите идти на работу, а больше наслаждаться оставшимися выходными и использовать их, отдыхая или занимаясь делами в хорошем настроении.

— Дело в том, что мы сами себя программируем, что это тяжело. Половина наших трудностей и переживаний от этого. Если же настроиться, что это будет легко и приятно, так и произойдёт. А практические действия тут нужны минимальные: купите красивую одежду, кружку или ежедневник, чтобы захотелось скорее применить их по делу. Как в школе, помните? Все ждали первое сентября, только чтобы открыть новенькую тетрадку или надеть красивые новые туфли. Сделайте что-то подобное, и включение в работу будет приятным, уютным и лёгким, — отметила специалист.

— Важно: не надо заставлять. Нужно мотивировать. Нужно объяснить себе, зачем мы ходим на работу. Если у человека есть осознание того, что он здесь делает, заставлять не приходится, — отметила кандидат психологических наук Ульяна Зинова.

Психолог Алла Кристалл напомнила, что тотальное нежелание идти на работу — повод задуматься о смене сферы деятельности.

График, у меня есть график

Кандидат психологических наук Ульяна Зинова отметила, что не нужно бросать себя из выходных в самый разгар рабочих будней. Дайте себе день-два, чтобы раскачаться, советует специалист.

— Если такой возможности нет, составьте чёткий график того, что будете делать в первые рабочие дни. Распишите по часам. Условно: с 9 до 10 я буду просматривать почту, с 10 до 11 — принимать клиентов и так далее, — отметила эксперт.

Важно не выбиваться из этого графика. По словам Александра Аграшенкова, за неделю до наступления Нового года важно составить предварительный список ежедневных дел на весь январь.

— Начинайте планирование с простых и приятных задач, постепенно переходя к важным и сложным, разбивая их на мелкие подзадачи, — советует специалист.

Правило пяти минуточек

Психолог, психотерапевт, специалист в области трансактного анализа Анна Беляева уверена: в первые дни выручит правило "ещё чуть-чуть".

— Есть такой чудесный приём, когда не хочется работать. Договариваетесь с собой, что поделаете это только 5 минут. После того как почувствовали, что ваша сопротивляющаяся работе часть согласна на 5 минут, ставите таймер и работаете ровно 5 минут. После этого останавливаетесь, гладите себя по груди и хвалите самыми ласковыми словами, какие знаете: "Умница моя! Как здорово ты поработала эти 5 минут!" — говорит эксперт.

После этого, по словам специалиста, нужно оттягивать время на 10, 15 минут и т. д. И так до тех пор, пока не втянетесь.

А не пора ли что-то менять

Психологи считают странной саму формулировку "заставлять идти на работу". Так, эксперты уверены, что, когда речь идёт о "заставлять", пора что-то изменить в своей жизни.

— Дело не в новогодних праздниках. Когда есть симптом в виде "я не хочу на работу", дело не в праздниках и не в работе. Это сигнал о том, что у человека в жизни что-то происходит не так. Посмотрите на все сферы своей жизни: что вам хотелось бы изменить, но вы сами не даёте себе это сделать. Развестись или родить ребёнка. Может, что-то не столь глобальное: вы не покупаете себе какую-то безделушку. Или просто не даёте себе есть в тех количествах, которые вы хотите. Так что смотрите шире, — отметила семейный психолог Алла Кристалл.

Подумайте, точно ли вы находитесь на своём месте. Если нет — готовьте почву для новой и любимой работы.

И ещё один лайфхак

Подумайте о следующих ближайших праздниках — Дне защитника Отечества и 8 Марта: спланируйте свой отдых (свои занятия) на это время и составьте список подарков. Начните планировать отпуск: наметьте место его проведения, изучите цены на билеты и проживание, посмотрите в Интернете фотографии. И затея вернуться "чуть-чуть поработать" уже не покажется такой сложной для выполнения.