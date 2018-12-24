Игристое праздничное. Как выбрать приличное шампанское

Пора запасаться традиционными символами к новогоднему столу. Один из самых сложных вопросов — где найти доступное и качественное шампанское. Лайф разбирался, возможно ли в принципе сэкономить и не прогадать со вкусом.

Учим матчасть

Как выбрать шампанское? Во-первых, оно различается по содержанию сахара. Основные разновидности, встречающиеся в наших краях, — экстра-брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.

Экстра-брют и брют почти совсем не содержат сахара и потому многими воспринимаются как "кислятина". В сухом шампанском сахара побольше, но иногда подобную реакцию может вызвать и оно. Полусладкое и в особенности сладкое могут показаться избыточно приторными. Любители вина, как правило, предпочитают брюты, в которых сахар не заглушает сам вкус, а людям, от вина далёким, напротив, больше нравится шампанское послаще. Поэтому, если вы собираетесь в малознакомую компанию, предпочтения которой вам неизвестны, лучше выбрать полусухое — оно наверняка не вызовет отторжения ни у кого из собравшихся.

Поскольку в российской традиции открывать за новогодним столом не одну, а несколько бутылок шампанского — сначала на проводы уходящего года, затем под бой курантов и так далее, — следует запасаться либо вином одного типа, либо вскрывать бутылки в порядке роста содержания сахара (например, сухое — полусухое — полусладкое). Иначе даже самый лучший брют после полусухого покажется пресным и невкусным.

Что значат буквы на упаковке

Игристые подразделяются на вина защищённого географического наименования, которые изготовитель делает из собственного винограда, и приготовленные из "балка" (покупных виноматериалов — как правило, импортного производства).

Например, во Франции "защищённые" вина обозначаются аббревиатурой AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), в Италии — DOC (Denominazione di Origine Controllata) и далее. Собственное сырьё, контролируемое ещё с момента высадки саженцев лозы, позволяет добиться более высокого качества, чем закупаемые цистернами по принципу "где подешевле" чужие виноматериалы (этой теме мы уже посвящали отдельную статью), так что такое вино при прочих равных обычно намного лучше, а самые дешёвые акратофорные игристые производятся именно из "балка" и достоинствами не блещут.

Наше или импортное

Лучшие российские производители пока ещё часто не дотягивают до уровня топовых французских шампанских домов. Но компания за новогодним столом не собрание дегустационного клуба и вряд ли сумеет в должной мере оценить все достоинства "Вдовы Клико" или Moet. В то же время российские вина существенно (от 2 до 3,5 раза) дешевле импортных, среди них встречаются достойнейшие образцы.

К тому же при выборе импортного игристого легко запутаться в незнакомых названиях и терминах. Так, вопреки распространённому мнению "Ламбруско" (Lambrusco) — это не разновидность напитка и не марка производителя, а всего лишь популярный в Италии сорт винограда. Под этикеткой с этой надписью можно встретить как вполне честное игристое защищённого географического наименования стоимостью 600–800 рублей, так и 200-рублёвый газированный винный напиток, в котором дефекты сырья замаскированы добавлением сахара и регуляторов кислотности.

И это отдельный момент, на который следует обратить внимание. Накануне Нового года на магазинных полках появляется немало дешёвых шипучек, внешне напоминающих шампанское, но представляющих собой винные напитки. Цены на них варьируются от 140–160 рублей за бутылку для отечественных и до 340–380 рублей за литовское "Боски" (Bosca Anniversary).

Приобретать их вряд ли имеет смысл даже при самых стеснённых финансовых обстоятельствах — в ходе проходящих сейчас многочисленных предновогодних акций за сравнимые деньги можно купить и настоящее игристое вино. Так, в "Ашане" и ряде других торговых сетей акционная стоимость бутылки "Советского шампанского" (не путать с "Российским") от "Союзплодимпорта" составляет сейчас 169 рублей, в "Дикси" оно же стоит 180 рублей, в "Перекрёстке" — 199 рублей. Шампанское "Российское № 1" производства "Ариант" в том же "Ашане" обойдётся в 164 рубля, а в "Дикси" по такой же цене можно приобрести российское шампанское "Кадряночка". Да, это акратофорные вина, приготовленные из импортного "балка", они совершенно не блещут достоинствами, но это натуральные вина, а не газированные шипучки из "подправленных" виноматериалов. В общем, если для вас главное — хлопнуть пробкой под бой курантов и чтобы пузырьки, а в голове приятно зашумело — существуют более чем доступные бюджетные варианты.

Отечественный флагман — винный дом "Абрау-Дюрсо" — предлагает довольно широкий выбор. Из собственного винограда он производит линейку вин Victor Dravigny (полусухое этой марки ассамбляжа 2015 года можно приобрести в "Ашане" за 768 рублей, а розовый брют обойдётся в "Перекрёстке" в 839 рублей). Линейка более дешёвых акратофорных вин с чёрными этикетками производится из южноафриканского сырья, но предприятие работает с постоянными поставщиками, контроль качества сырья производится представителями компании ещё в ЮАР. Обычно стоимость этих вин составляет в зависимости от места продажи 350–400 рублей, но в ходе масштабной предновогодней акции, охватывающей "Ашан", "Перекрёсток", "Селгрос" и ряд других магазинов, его можно приобрести по 299 рублей. А утончённые ценители и эстеты могут купить классическое шампанское премиальной линейки "Империал" по цене от 1740 рублей за стандартную бутылку до 19 520 рублей за 9-литровый "супермагнум" в фирменном бутике компании.

Крымский завод шампанских вин "Новый свет" всю продукцию производит по классической бутылочной технологии. В зависимости от места продажи бутылка коллекционного (с бутылочной выдержкой не менее трёх лет) вина этого производителя может стоить от 500 до 700 рублей; текущая цена в "Ашане" — 449 рублей.

Среди многочисленных производителей акратофорных вин следует обратить внимание на вина защищённого географического наименования от винодельни "Юбилейная". Линейка из трёх позиций, включающая в себя брют, полусухое и полусладкое, была представлена около года назад Сергеем Дубовиком. В этих винах практически полностью отсутствует дрожжевой оттенок, являющийся проклятием акратофорных игристых. В сети винотек "Новое русское вино" шампанское от "Юбилейной" продаётся по 320 рублей за бутылку, а текущая стоимость в "Ашане" составляет 263 рубля. Итальянские акратофорные "Просекко" (Prosecco) обойдутся от 500 до 1500 рублей — в зависимости от конкретного производителя, а за Martini Asti придётся выложить от 800 рублей в "Магните" до 1300–1400 рублей в "Перекрёстке".

Кроме того, заслуживают внимания торговые марки "Шато Тамань" (350–450 рублей), "Высокий берег" (400–500 рублей), "Золотая балка" (350–450 рублей) и многие другие.

Итак, за 300, 400 и даже 500 рублей вы не выберете элитарное шампанское, но на новогоднем столе оно и не нужно. А купить неплохой на вкус массового потребителя напиток вполне возможно. Главное — определиться, чего вы хотите.