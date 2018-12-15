Пьяный и дерзкий. В России могут создать чёрный список Дедов Морозов

Как действовать, чтобы максимально обезопасить свою семью от испорченного праздника, и куда обращаться, если это случилось.

В России могут создать реестр недобросовестных Дедов Морозов и Снегурочек. С такой инициативой выступил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев. Но пока это только инициатива. Лайф подготовил подборку куражей и провалов нетрезвых новогодних волшебников.

Напился и потерял мешок

На форумах в преддверии Нового года пользователи пишут о своих неудачных столкновениях с пьяным Дедом Морозом.

— Приехала я на Новый год к бабушке с дедушкой в деревню. Сижу — мультики смотрю. Заходит Дед Мороз — пьяный вдрабадан. "Где, — говорит, — тут девочка Оля? Я — Дед Мороз. Давай хороводы водить", — написала одна из пользовательниц на ф оруме "Материнство".

Потом дедушка попросил автора поста (тогда ей было 10 лет) рассказать стишок. Бабушка в ответ предложила заменить стишок игрой на пианино. Девочка послушно села за инструмент и стала играть Баха. А Дед за несколько минут… уснул.

— Бабушка Деда Мороза растрясла и попросила уже подарок подарить. Тут он полез искать подарок в подушке, на которой уснул — диванной подушке красного цвета. Мы сначала думали, что он фокус покажет. Потом оказалось, что он перепутал красную подушку со своим мешком, который вообще забыл, — написала пользовательница на форуме.

Дед Морозу, конечно, ничего не сказали. Но вспоминают этот инцидент всей семьёй уже не первый год.

Требовал деньги при детях

Заказать студента — дёшево. Но и тут есть риск — непрофессионализм.

— Как-то нарвались на совсем молоденького Деда Мороза. Пришёл — и сразу сел на стул, мол, давайте пляшите и показывайте, что умеете, а я отдохну. А дети мне шепчут: "Почему он в джинсах?" — цитируют АиФ многодетную маму Маргариту Поляеву .

Женщина, конечно, выкрутилась, заявив, что дедушка просто современный, поэтому и ходит по моде. Но на этом история не закончилась. Так, горе-волшебник потребовал ещё и денег прямо при детях. Уходить даже за пределы комнаты он отказывался, пока не получит рубли. А после женщине пришлось рассказать детям сказочку о том, что у Деда Мороза сломались сани, поэтому он поехал на такси (заказанном, кстати, мамой).

— Этой ситуации можно было избежать, просто встретив Деда Мороза и оговорив все условия. В частности, пришёл в джинсах? Ну пусть обыгрывает сам: хоть песню про модницу включит какую-нибудь, родителей попросит на телефоне включить. То есть получается, что мама с порога сразу его пустила? Так делать нельзя, — отметил Георгий Кондратьев, который "работал Дедом Морозом".

Снегурочка в татуировках

Эта история произошла в 2016 году в Самаре. Мать двоих детей вызвала Деда Мороза и Снегурочку, прочитав объявление на подъезде дома.

— Профессиональные, любят детей. Я подумала, что от пяти минут их пребывания под строгим моим надзором и дедушки с детьми ничего произойти не может.

Пришли они вовремя, с мешком подарков. На Снегурочке, правда, была не шуба, а обычный сарафан. В коридоре не было заметно, а вот в комнате маму поджидал неприятный сюрприз.

— Я на руки посмотрела и ахнула: у Снегурочки руки были в татуировках полностью. В коридоре свет неяркий — не видно. А в зале через белую ткань сарафана гигантские цветы очень заметны. Дети, тогда им было 3 и 5 лет, конечно, заметили, — рассказала Лайфу женщина.

В итоге придумали, что у внучки Мороза эти рисунки волшебные. Якобы они помогают ей не мёрзнуть в таком лёгком сарафане. Легенду придумывала, конечно, мама, и, конечно, самостоятельно.

"Мы сидели и курили"

А этих Деда Мороза и Снегурочку в Нижнем Новгороде родители не пустили на порог. Пришлось, правда, выкручиваться самим.

— Мы в 2015-м заказали Деда Мороза и Снегурочку по объявлению в Интернете. 25 декабря, вечер, сидим дома. Аниматоры написали СМС: "Подходим". 5 минут, 10, 15 — никого. Пишем: "Вы где?". В ответ: "Будем через три минуты". Ещё через минут 15 мой муж вышел на лестничную клетку и увидел, как Дед Мороз, уже переодетый в шубу, стоит курит вместе со Снегурочкой. Запах — на половину подъезда, — вспоминает Ирина Девятова.

Аниматоров, конечно же, на порог не пустили, денег им платить никто не стал. Родители задарили детей подарками, купили билеты на новогоднее представление втридорога в Москве, решив больше не "набирать по объявлению".

Как выбрать качественного Деда Мороза

Советы по выбору новогодних волшебников, которых вы пускаете в дом, и ранее давали специалисты Роспотребнадзора. Напоминаем о рекомендации экспертов.

— Прежде всего необходимо хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Можно спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы на форумах в сети Интернет, посмотреть видео агентства с подобных мероприятий, ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств в офисах организаций, — отметили в пресс-службе ведомства .

Обязательно заключайте договор возмездного оказания услуг в письменном виде. В нём должно быть прописано, какие именно услуги оказывают аниматоры. Также укажите стоимость исполнения, его время. Непременно нужно указывать, какая ответственность ждёт исполнителя за опоздание, за некачественное исполнение услуги и за меньшее время оказания.

— Договор составляется в двух экземплярах, один из которых вручается заказчику. Следует учитывать: в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг, — отметили в Роспотребнадзоре.

Если вы заключаете договор в агентстве, он может содержать также требования о проведении программы опытным, прошедшим соответствующую стажировку персоналом в хороших костюмах, порядке уведомления заказчика в случае опоздания на 10 минут и в течение часа, об обязанностях и исполнителя, и заказчика.

В случае любых нештатных ситуаций, неисполнения обращайтесь в само агентство (если с ним заключён договор). Не готовы компенсировать и давать вразумительные ответы? Идите в территориальное управление Роспотребнадзора. Недобросовестные действия аниматоров подпадают под нарушение Закона "О защите прав потребителей".