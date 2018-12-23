10 худших идей для новогоднего подарка

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10 худших идей для новогоднего подарка

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Если вы решили отделаться копилкой в форме свиньи — подумайте ещё раз. В конце концов речь идёт о вашей репутации.

Календарь. Кто в здравом уме повесит такой подарок у себя в прихожей или в кабинете?

<p>Фото: © u-f.ru</p>

Одежда или парфюм. Почему вы всякий раз уверены, что угадаете с выбором? Не стоит быть таким самонадеянным. В крайнем случае подарите сертификат.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Подушка-антистресс. На самом деле снять стресс с помощью этой подушки не получится. Наоборот, высока вероятность его усилить.

<p>Фото: © tiu.ru</p>

Арт-объект. Безоговорочно доверяя своему вкусу, вы очень сильно рискуете. Скорее всего, ваш подарок будет пылиться в чулане. И это в лучшем случае.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Тематическое нижнее бельё. Какие чувства должны пробуждать трусы с ёлочными шарами или бюстгальтер а-ля Снегурочка? Это как минимум пошло.

<p>Фото: © satu.kz</p>

Кухонное полотенце или фартук. По мнению многих, подарок на все времена. И обязательно в вырвиглазной расцветке. Ну-ну.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Аппараты для пиццы/попкорна. Просто пройдите мимо полок, где представлены эти устройства. Их используют так редко, что передают по наследству внукам.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Сладкий подарок с неизвестным содержимым. Кто знает, что на самом деле находится в заветной коробочке? Если вы не уверены, лучше не рисковать.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Косметический набор. Выбор людей с небогатой фантазией (и желанием сэкономить в период скидок).

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Свиньи. Те, кто дарят на этот Новый год его символ, в буквальном смысле подкладывают ближнему свинью. Кому она будет нужна 1 января?

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Хотел подарить жене ботинки, а подарил вибратор. Во всём виноват eBay

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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