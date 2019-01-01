Как избавиться от похмелья. 10 работающих методов

Лайфхаки от медиков, поваров и барменов с комментариями учёных об "антипохмельных" методах.

Банан, мёд и лимон

Три этих ингредиента, если правильно их употребить, способны сильно помочь при похмелье, уверяют эксперты.

— В лимоне — лимонная кислота. Она помогает переработать вредные вещества в организме. В том числе это работает с токсичными продуктами распада алкоголя, — отметил в комментарии Лайфу терапевт Андрей Алексеев.

100 мл хватит на целый день. Пить, употребляя раз в 1,5–2 часа понемногу. Лимон также поможет нейтрализовать токсины. Бананы же вернут организму калий.

Целебный отвар "вчерашнего оливье"

Этот рецепт посоветовала повар Алина Дементьева. По словам специалиста, он помогает вывести токсины из организма. Предупреждаем сразу: многого от его вкусовых качеств ожидать не следует. Зато, по уверениям специалиста, помогает. Ну хотя бы подняться на ноги и окинуть мир взглядом.

Нам нужно довести до кипения пол-литра воды, добавить туда 100 граммов картофеля, 50 граммов петрушки, моркови и сельдерея. Чтобы это не напоминало безвкусный ужас — можно положить укроп. Но вы рискуете: немного переборщите — и варево начнёт отдавать горечью. Главное условие — никакой соли. Вы и так вымыли накануне достаточно полезных веществ из организма.

Всё это варим 10 минут. А потом пьём бульон. Если получится — съедаем овощи и зелень. Такое "снадобье" поможет вывести из организма токсины.

Йога

Если вы не хотите гулять, можно заняться йогой. Представить, как вы показываете мастер-класс по йоге наутро после съеденного тазика оливье и выпитой бутылки шампанского, довольно сложно. Однако несколько поз, которые не требуют от вас огромной физической подготовки, вполне способны спасти ситуацию.

— Важно помнить, что при малейших негативных симптомах — болях, судорогах — даже простые упражнения нужно прекратить. Не исключено, что вы их неверно выполняете, — сказала Лайфу тренер по йоге Ольга Мирончук.

Первая поза — бабочки. Ложитесь на спину, соедините подошвы ног и широко раздвиньте колени друг от друга параллельно полу. Одну руку кладём на живот, другую — на сердце. Закрываем глаза и медленно дышим. Упражнение повторять в течение одной минуты.

Вторая поза — кошки. Стоим на четвереньках, запястья на одной линии с коленями. Затем на вдохе живот опускаем вниз, поднимаем голову и смотрим вверх, чтобы размять шею и расширить ключицу. На выдохе выгибаем позвоночник, направляя копчик в сторону живота и опуская голову, чтобы размять шею и плечи.

Третья поза — савасана. Ложитесь на спину, руки и ноги должны быть на удобном расстоянии от позвоночника. Одеяла скатываем рулоном и кладём под колени. И в такой позе отдыхаем 5–10 минут. Дышите ровно, сосредоточьтесь на дыхании. Самое главное (и, пожалуй, самое сложное) тут — не уснуть.

Похмелиться

Бармены всё же предлагают воспользоваться "народным методом", попросту — похмелиться. Тут главное — не злоупотреблять. Чтобы "опохмел" не стал началом запоя.

Итак, для коктейля "Наконец-то доброе утро" вам понадобится хороший (важно!) виски, сливки — по 50 мл того и другого и две чайные ложки мёда. Всё смешиваем и выпиваем залпом.

Есть более лёгкий вариант. В равных долях, но не более 100 мл каждого напитка, понадобится белое (и лучше сухое) вино, минералка и две чайные ложки лимонного сока. Наливаем в бокал сначала вино, потом воду и сок. Пьём.

Чай

Если алкоголь вы видеть не способны в принципе — переключите своё внимание на чай.

— Нужен некрепкий зелёный чай с мёдом и лимоном вприкуску. Завариваете чайную ложку чая на чашку около 200 мл, настаиваете три минуты. Туда мёд не нужно добавлять, так как он потеряет полезные свойства и останется только сладость, — рассказал Лайфу чайный мастер Владислав Корташов.

Лимон специалист советует есть отдельно, а не добавлять в чай — также чтобы выжать из него больше полезных свойств. Кроме того, лимон и мёд перебьют натуральный вкус чая.

Томатный сок

Соль, перец, яичный желток, 200 мл томатного сока — такой метод предлагает бармен Кирилл Степанов. Пить залпом, не растягивая. Отметим, что не добавлять сырое яйцо нельзя: в чистом виде томатный сок при похмелье фактически не помогает.

— Этим напитком лучше не злоупотреблять. Эффект для организма от одной и двух порций фактически одинаковый, но у вас будет мощная нагрузка на печень и желудок, если вы выпьете два таких коктейля, — отметил Степанов.

Если же вы не любите томатный сок — бармены предлагают обратиться к "классике" и пить рассол.

Мороженое

Один из самых действенных гастрономических способов, которым мы порой пренебрегаем. Повар Алина Дементьева рассказала Лайфу, что в борьбе с похмельем прекрасные союзники — ванильный пломбир без наполнителей или фруктовый лёд. Организм начинает буквально перерабатывать токсины в рамках "борьбы с холодом".

Отметим, что в 2016 году в Южной Корее изобрели мороженое, название которого буквально переводится как "крепись". Это специальное цитрусовое лакомство от похмелья. В составе — сок конфетного дерева, при помощи которого в стране регулярно борются с похмельем.

Имбирь

Медики также советуют есть имбирь при плохом самочувствии после вчерашней гулянки. Дело в том, что в нём содержатся каротин, В1, В2 и аскорбиновая кислота, которые незаменимы при похмелье. Также в его составе есть калий.

— Имбирь поможет в случае, если вас наутро тошнит и болят мышцы. Кроме того, имбирь нормализует работу кишечника, — отметил терапевт Илья Смоленко.

Имбирь, по словам специалиста, является хорошим адсорбентом. Именно благодаря этому пропадёт тошнота.

Кефир

Тан, айран, кефир, кумыс и даже йогурт способны помочь при похмелье. Как рассказывал кандидат медицинских наук токсиколог Станислав Радченко, эти продукты доставляют организму протеин. Кроме того, в них есть необходимые витамины и минералы, которые помогают ускорить обмен веществ.

Аминокислоты улучшают аппетит, а молочнокислые бактерии выводят из организма токсины, которые появились при распаде алкоголя. Также "молочка" помогает защитить печень, отметил специалист.

Секс

Бразильские учёные уверяют, что секс с утра вполне может спасти от похмелья. Так, специалисты в рамках эксперимента заставили более 200 пар с вечера выпить много алкоголя, после которого утром им было не по себе. И в этом состоянии им нужно было заняться сексом.

Оказалось, что состояние мужчин улучшалось минимум на час. Согласно выводам учёных, это происходило потому, что, во-первых, в организм поступали эндорфины, во-вторых, переизбыток тестостерона, который был после бурного вечера, нормализовался. И в-третьих — секс заменил тренировку, которая важна в таком состоянии.

Женщины тоже себя чувствовали лучше: мужской гормон тестостерон и женский пролактин способствовали функционированию органов, ответственных за удаление из организма всех вредных веществ.

Самое лучшее в этой истории, конечно, было бы не пить в таких количествах накануне. Но на практике это ясное как день правило работает далеко не всегда.