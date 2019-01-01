Как развлечься в Москве бесплатно 1 января
Фото: © Агентство «Москва»
ГУМ-ярмарка и ледовые шоу на Красной площади
Что: в дни фестиваля "Путешествие в Рождество" в самом сердце Москвы гостей ждёт концертная программа и танцы. Сама же Красная площадь будет украшена в стиле советских мультфильмов. На ярмарке же можно будет попробовать традиционные русские сладости и прокатиться на каруселях. А ещё ежедневно в 15:30 — ледовые шоу с участием именитых российских фигуристов: с 1 до 10 января "Щелкунчик", а с 11 по 13 число — "Снежный король".
Вход на ярмарку свободный, на представления бесплатно смогут пройти дети до семи лет, билет для взрослых — 100 рублей.
Где: Красная площадь
Когда: до 13 января
Вход свободный.
Живая музыка и покатушки на тюбингах в "Царицыно"
Что: зимняя праздничная программа с ярмаркой, катаниями на тюбингах и концертами около Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно". И на лыжах покататься можно. Тюбинги для покатушек можно будет арендовать, а ещё отсюда почти что невозможно будет уйти голодными — на ярмарке будет коломенская пастила и имбирные пряники.
Где: музей-заповедник "Царицыно", улица Дольская, дом 1;
Когда: концерты около Большого дворца — до 7 января, зимний сезон — до 26 февраля (вт-пт с 11:00 до 18:00, сб — до 20:00, вс — до 19:00).
Вход свободный.
"Мафия" по детективу Агаты Кристи
Что: всем любителям "Мафии" посвящается — в новогодние каникулы можно будет сыграть в эту игру, стилизованную под знаменитый детектив Агаты Кристи "Убийство в восточном экспрессе". На площадке можно будет сделать эффектные снимки в стиле XIX века и принять участие в мастер-классах, увидеть кабриолет "Руссо-Балт" — копию одной из первых машин Российской империи. Здесь же — сказочная ледяная горка высотой семь метров и длиной проката целых 120 метров.
Где: площадка на Профсоюзной, 41
Когда: до 13 января с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным;
Вход свободный.
Уличный театр
Что: "Путешествие в Рождество" в парке "Бабушкинский" — это уличный театр, клоун мим, фольклорные ансамбли и музыкальные кавер-группы. Кроме того, на творческих мастер-классах гости парка смогут создать свои собственные новогодние игрушки, а ещё принять участие в квестах, спортивных состязаниях и танцевальных мастер-классах.
Когда: до 13 января.
В будни с 15:00 до 19:00.
В выходные с 13:00 до 19:00.
С 1 по 4 января — с 12:00 до 19:00.
Вход свободный.
Кёрлинг
Что: на площадке для кёрлинга на Новом Арбате все желающие смогут не только понаблюдать за выступлениями профессиональных спортсменов, но и сами освоить новый для себя вид зимнего спорта или просто понаблюдать за зрелищными выступлениями профессионалов. Здесь будут проходить мастер-классы от призёров чемпионатов мира, а также открытые тренировки и турниры.
Где: Новый Арбат, 21;
Когда: до 13 января.
Вход свободный.
Новогодние развлечения в Зарядье
Что: интерьер купольного пространства воспроизводит отмеченную специальным призом Венецианского биеннале часть российской экспозиции. Купол покрыт орнаментом из QR-кодов, который хранит историю проекта и множество интересных фактов о Зарядье.
Где: расположен у входа в парк со стороны Красной площади.
Когда: понедельник — с 14:00 до 20:00, со вторника по воскресенье — с 10:00 до 20:00 Технический перерыв — с 15:00 до 16:00. Сеансы проходят каждые 20 минут.
Вход свободный.
Мастер-класс "Книга Виллины"
Что: мастер-класс в технике декупаж, в рамках которого дети сделают подарок или сувенир, украсив книгу доброй волшебницы Виллины из "Волшебника Изумрудного города". Длительность мастер-класса — 45 минут.
Где: Новопесчаная, 12
Когда:
1 января в 14:00.
3 января в 14:00 и 17:00.
5 января в 14:00.
7 января в 14:00 и 17:00.
Вход свободный.
Мастер-класс "Молодильные яблочки в карамели"
Что: не только познакомиться с историей этого рождественского десерта, но и самостоятельно его приготовить смогут дети в рамках специального мастер-класса. Целых 45 минут на создание кулинарного шедевра.
Где: Строгинский бульвар, владение 19
Когда: 1 января в 18:00
Вход свободный.
Праздничная "машина времени"
Что: Спектакли, перформансы и концерты в стиле разных лет — от советской эпохи до современности. А ещё в рамках фестиваля, который перенесёт во времени, пройдут танцевальные, цирковые, спортивные шоу и мастер-классы.
Где: Тверская улица
Когда: до 2 января
Вход свободный.
Тренды зимней моды для самых юных
Что: это интерактивное занятие, на котором дети не только узнают о модных тенденциях в элементах одежды и аксессуарах, но и сами смогут создать модный образ, нарядив кукол. Длительность мастер-класса — 45 минут.
Где: Кузнецкий мост, у ЦУМа
Когда:
1 января в 15:00, 2 января в 18:00, 3 января в 12:00, 5 января в 14:00, 6 января в 18:00, 7 января в 12:00, 8 января в 18:00, 9 января в 15:00, 11 января в 18:00, 12 января в 12:00.
Вход свободный.
"Музыкальная комедия" и танцы в Сокольниках
Что: в первый день Нового года в парке пройдут мастер-классы "Музыкальная комедия" и "Новогодняя театральная игрушка". С 17:00 до 19:00 на территории будет дискотека.
Где: парк "Сокольники".
Когда: 1 января с 15:00 до 19:00.
Вход свободный.
Выставка "Дыша духами и туманами..."
Где: Калужская площадь, дом 1.
Что: Chanel № 5 или "Красная Москва", или, может быть, духи "Библиотека"? Точно определиться с предпочтениями, послушав ароматы, можно будет на выставке "Дыша духами и туманами...". А ещё там можно будет познакомиться с книгами "Ароматы мира", "Загадочная Коко Шанель" и другими изданиями о моде и стиле.
Когда: 1 января с 10:00.
Вход свободный.
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