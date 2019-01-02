Как развлечься в Москве бесплатно 2 января

Куда сходить в столице самому или с ребёнком бесплатно: гид Лайфа по московским новогодним развлечениям.

Квест "Сказочное путешествие"

Когда: до 13 января.

Где: на 22 площадках по всей Москве.

Что: проверить свои знания о традициях празднования Нового года и Рождества, да ещё и выиграть за это призы можно, приняв участие в квесте "Сказочное путешествие". Подарков немало — 80 тысяч сюрпризов, среди которых сладости, билеты в кино, новогодние аксессуары и свитшоты. Полный список площадок и правила участия читайте здесь . Принять участие можно бесплатно.

Танцы и мастер-классы в Сокольниках

Что: в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" гости парка смогут принять участие в вокальном и художественном мастер-классах, а ещё потанцевать.

Когда: 2 января развлекательная программа предусмотрена с 15:00 до 19:00.

Где: парк "Сокольники".

Стометровая ледяная горка

Что: в самом центре столицы можно будет бесплатно прокатиться со стометровой горки. Высота её составляет восемь метров. Тюбинг можно будет получить также совершенно бесплатно.

Где: переход между Манежной площадью и площадью Революции.

Когда: до 13 января.

Выступления барабанщиков и танцевальные мастер-классы в парке "Кузьминки"

Что: рождественский фестиваль в парке "Кузьминки" подготовил для гостей немало развлечений — гулянья, игры, танцевальные мастер-классы, выступления барабанщиков и кавер-групп, а также театрализованные представления и кукольные спектакли.

Где: центральная площадь парка "Кузьминки" (улица Кузьминский Парк, дом 1, стр. 2).

Когда: до 13 января, в будни — с 15:00 до 19:00, в выходные — с 13:00 до 19:00.

Новогодняя ярмарка на ВДНХ

Что: город зимы с 20 павильонами, а ещё блюда со всего мира — пироги и гонконгские вафли, традиционная армянская кухня и чешские блюда, греческие гиросы, французская выпечка.

Где: ВДНХ, площадь Промышленности, площадь у "Москвариума".

Когда: до 8 января, в будние дни — с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00.

Фестиваль "Ледовая Москва" в парке Победы

Что: тема IV Новогоднего фестиваля на Поклонной горе — "Великие цивилизации", поэтому здесь будут представлены изо льда великие памятники древности и театральные традиции 10 цивилизаций, а также множество интерактивных ледовых скульптур. Кроме того, здесь будут проходить шоу-представления, раскрывающие культуру, достижения и национальные традиции.

Где: Поклонная гора, парк Победы.

Когда: до 13 января, с 11:30 до 22:30.

Мюзикл "Чудеса и куралесы"

Что: зимняя сказка от фестиваля-школы "Территория" по произведению Льюиса Кэрролла. Музыку Владимира Баскина в постановке дополнят зрелищные декорации. Режиссёром-постановщиком представления стала Марина Швыдкая, авторы либретто Николай Голь и Софья Журавлёва. Организаторы обещают, что детям спектакль понравится за волшебство и загадочность, а взрослым — за необычное оформление, костюмы и, конечно, юмор знаменитого автора.

Где: площадь Революции.

Когда: 2 января в 15:00.

Выставка, посвящённая Новому году и Рождеству

Что: экспозиция красочных работ воспитанников детской школы искусств "Надежда", в которых переданы традиции зимних праздников и забав. На выставке будут представлены рисунки самых маленьких — учащихся подготовительного отделения, а также 1–4 классов отделения изобразительного искусства. Вход свободный.

Где: улица Академика Курчатова, дом 23/13.

Когда: до 15 января, с 10:00.

Мастер-класс по приготовлению оригинальных десертов и блюд

Что: лепить ёлочные игрушки из сахарной мастики, приготовить тирамису с карамелизированным шоколадом и яблочные гнёзда с шоколадом — это и многое другое дети смогут сделать в игровой форме под руководством мастеров кулинарной школы. Продолжительность мастер-классов — 45 минут.

Где: Климентовский переулок.

Когда: до 15 января. Подробное расписание здесь.

Детская театральная школа иностранных языков

Что: уроки во время фестиваля "Путешествие в Рождество" носят праздничный характер и построены в игровой форме. Преподаватели почитают вместе с детьми рождественские сказки и поставят спектакли по пройденным произведениям.

Где: Новый Арбат, дом 13, павильон "Библиотека".

Когда: до 13 января. Подробное расписание здесь.

Инсталляции Дамиана Ортеги

Что: инсталляции с, казалось бы, отслужившими и непригодными предметами. То, как Ортега выстраивает объекты, навевает мысли о смысле технологического прогресса и инноваций, высвечивая ценность экологии и отношения к так называемым "скромным" материалам. Нынешняя экспозиция — самая масштабная в истории музея "Гараж" интервенция на площадь Искусств перед музеем.

Где: парк Горького, улица Крымский Вал, д. 9.

Когда: до 28 февраля.

Выставка "Фотопутешествие"

Что: избранные работы от фотографа Александра Кузнецова, который побывал почти во всех странах мира. На выставке "Зимнее путешествие" можно будет увидеть завораживающие снимки, сделанные в холодных уголках планеты, а тем, кто уже успел соскучиться по лету, наверняка придётся по душе "африканская" выставка "Летнее путешествие".

Где: Москва, Калужская площадь, дом 1.

Когда: до 15 января, с 10:00.