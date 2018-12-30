Новогодняя Москва. Карта всех праздничных развлечений столицы

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Новогодняя Москва. Карта всех праздничных развлечений столицы

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Как украсят Москву? Где посмотреть огромные фигуры изо льда? Как будут ходить автобусы 31 декабря и что запретят в Новый Год? Все ответы в нашей инфографике.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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