"Своя среди своих". Ольга Бузова выложила фото без штанов и в окружении свиней

В описании к фотографии Бузова призналась, что мечтала о подобной съёмке в преддверии года Свиньи. Являлось ли отсутствие брюк важной частью мечты, телеведущая не пояснила.
В преддверии 2019 года я мечтала о съёмке со свинками. Они такие прелестные, мини-пиги. Не могла от них оторваться
Ольга Бузова
Подписчики, как всегда, бурно отреагировали на фотографию, за пару часов поставив снимку 100 тысяч лайков. Впрочем, в комментариях девушку также традиционно раскритиковали — и за наряд, и за компанию.
Своя среди своих...
misterdidzhei
Блин, ну дура дурой! Прикид ей делают, как гулящей девке
natasha_19742006
Бузова со своими братьями по разуму
safaralidemidov
Отметим, что днём ранее Бузова выложила ещё и видео в свитере и трусах. Похоже, этот наряд телеведущая считает по-настоящему новогодним.
"Спасибо тебе за меня!" Бузова поздравила отца с ДР фотографией в трусах
- Популярные
- По времени