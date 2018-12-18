"Своя среди своих". Ольга Бузова выложила фото без штанов и в окружении свиней

Телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram необычное предновогоднее фото. На снимке девушка запечатлена в праздничном свитере, но без штанов и в компании двух мини-пигов.

В описании к фотографии Бузова призналась, что мечтала о подобной съёмке в преддверии года Свиньи. Являлось ли отсутствие брюк важной частью мечты, телеведущая не пояснила.

В преддверии 2019 года я мечтала о съёмке со свинками. Они такие прелестные, мини-пиги. Не могла от них оторваться Ольга Бузова

Подписчики, как всегда, бурно отреагировали на фотографию, за пару часов поставив снимку 100 тысяч лайков. Впрочем, в комментариях девушку также традиционно раскритиковали — и за наряд, и за компанию.

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Отметим, что днём ранее Бузова выложила ещё и видео в свитере и трусах. Похоже, этот наряд телеведущая считает по-настоящему новогодним.

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