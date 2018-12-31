Скоро на всех столах страны: 10 необычных рецептов селёдки под шубой

Новогодние праздники без всеми любимого салата существуют, но это неточно. Солёная рыба, свёкла и заправка — непременные ингредиенты. В остальном допустимо огромное количество вариаций. Итак, самые необычные рецепты.

"На скорую руку"

Сельдь — 1 шт.

Горошек консервированный — 1 небольшая банка.

Лук репчатый красный — 1 шт.

Масло (подсолнечное рафинированное или оливковое) — 4 ст.л.

Морковь — 3 шт.

Огурцы солёные — 4 шт.

Свёкла — 2 шт.

Зелень (любая) — пучок.

Грецкие орехи — по вкусу.

Уксус — 3 ст.л.

Этот салат похож на винегрет. Его преимущество помимо быстроты и лёгкости приготовления — в низкой калорийности.

Рыбу порезать узкими кусочками, солёный огурец кубиками, отварную свёклу и морковь тоже кубиками. Порезать зелень, вымоченный в уксусе репчатый красный лук, добавить зелёный горошек. Заправить любым маслом по вкусу, перемешать. Выложить на блюдо слоями, сверху можно посыпать грецкими орешками.

"Нежная"

— Сельдь — 1 шт.

— Картофель — 3 шт.

— Свёкла — 3 шт.

— Морковь — 2 шт.

— Майонез — по вкусу.

— Сметана — по вкусу.

— Лук — 1 шт.

Секрет этого классического салата в том, что все привычные ингредиенты, кроме рыбы, нужно натереть на тёрке (свёклу — на самой мелкой). Селёдку нужно порезать кубиками. Первым слоем в этом салате выкладывают картошку. Все слои надо отдельно перемешать с майонезом, а не просто промазать. В этом случае получается нежнейшая "шуба". Для заправки майонез можно смешать с нежирной сметаной, чтобы снизить калорийность блюда и придать ему более мягкий вкус.

"Старинный рецепт"

— Хлеб (лучше "Бородинский") — 200 гр.

— Свёкла (если мелкие, то 3 шт.) — 2 шт.

— Морковь — 2 шт.

— Яблоко (если крупные — лучше брать кислые сорта) — 2 шт.

— Сельдь — 1 шт.

— Лук репчатый (средние) — 2 шт.

— Сметана жирная (в заливку) — 300 гр.

— Горчица (в заливку) — 1 ст.л.

— Уксус (в заливку) — 1 ст.л.

— Перец чёрный — 1 ч.л.

— Корица (на кончике ножа).

— Масло подсолнечное — 2 ст.л.

Способ приготовления, обнаруженный в старой кулинарной книжке. Этот салат необычный и очень вкусный. Во-первых, вместо привычного нам майонеза здесь используется заливка из сметаны, уксуса и горчицы, присутствуют яблоки, зато нет картофеля. И уж совсем нам непривычно видеть в этом блюде чёрный хлеб. Удивите своих гостей или домашних!

Свёклу отвариваем, трём на крупной тёрке. С морковью поступаем так же. Очищенные от кожуры и сердцевины яблоки натираем на крупной тёрке.

Лук мелко рубим, маринуем (смешиваем с луком 2 ч.л. сахара, на кончике ножа лимонную кислоту, даём постоять 15 минут).

Хлеб режем мелкими кубиками — крупные в салате не пропитаются, но и в кашу хлеб тоже не нужно превращать. Сельдь очищаем, нарезаем некрупными кубиками.

Готовим заливку: смешиваем сметану, горчицу, уксус, чёрный перец, корицу, соль. По желанию можно какого-либо ингредиента добавить больше или меньше в зависимости от предпочтений.

Приступаем к самому главному: укладываем салат слоями. Сначала кладём на дно кубики хлеба, сельди и замаринованный лук, всё это поливаем подсолнечным маслом. Далее идёт слой яблок, свёклы, моркови. Каждый слой обильно поливаем сметанно-горчичной заливкой.

"Горчичная"

— Сельдь — 1 шт.

— Картофель — 3 шт.

— Свёкла — 3 шт.

— Морковь — 3 шт.

— Лук — 1 шт.

— Майонез — по вкусу.

— Сметана — по вкусу.

— Горчица — по вкусу.

— Кедровые орешки — 200 гр.

Здесь фишка классического варианта салата заключается в заправке и верхушке. Промазывать слои "шубы" нужно смесью сметаны, майонеза и горчицы — каждого компонента по 1/3. Сверху салат густо посыпается кедровыми орешками — их вкус хорошо сочетается с горчичным.

"Рулет"

— Сёмга — 300 гр.

— Свёкла — 3 шт.

— Морковь — 5 шт.

— Картофель — 6 шт.

— Лук репчатый — 1 шт.

— Лук зелёный — 1 пучок.

— Майонез — по вкусу.

Сформировать привычный новогодний салат в виде рулета — красиво и необычно. В этом случае пригодится пищевая плёнка (которую необходимо надрезать, чтобы легче было снимать): на ней выкладываем слоями салат, скручиваем его в рулет, подтягивая за края плёнки. Охлаждаем, снимаем плёнку и украшаем сверху майонезом в виде рисунка — например классической сеточки.

"Без костей"

— Сельдь (крупная) — 1 шт.

— Картофель (средний) — 3 шт.

— Морковь (небольшие) — 2 шт.

— Свёкла (крупная) — 1 шт.

— Лук репчатый (небольшой) — 2 шт.

— Майонез — 1 пачка.

— Масло растительное — 1 ст.л.

Варим овощи до готовности, очищаем селёдку. Следующий шаг: селёдку и лук перекручиваем в металлической мясорубке советских времён (не в электрической!), чередуя кусочки рыбы и луковицы. В полученную массу добавляем ложку растительного масла и тщательно перемешиваем. Разравниваем рыбно-луковый слой на дне тарелки, и далее всё идёт по классической схеме: слои тёртой картошки, морковки и свёклы. Все слои промазываются майонезом. Украшаем наш салат тёртой морковкой — и в холодильник до праздничного стола.

"Шуба-желе"

— Сельдь — 1 шт.

— Средняя свёкла — 1 шт.

— Лимон — 1/2 шт.

— Майонез — 120 гр.

— Ржаной хлеб — 120 гр.

— Желатин — 15 гр.

— Вода — 60 мл.

— Кориандр — по вкусу.

Сваренную свёклу разрезать на кусочки, положить в блендер, добавить майонез, посолить и добавить по вкусу кориандр. Размолоть в пюре, добавить в него лимонный сок.

Предварительно замоченный в холодной воде желатин немного подогреть и влить в пюре. Ещё раз взбить все ингредиенты.

Филе сельди порезать небольшими кусочками. Из кусочков хлеба аккуратно вырезать мякоть в виде круга. На хлеб выложите кусочками филе сельди. Возьмите кулинарное кольцо (хлебные кружки должны быть с ним одного размера) и сложите туда все ингредиенты: хлеб, сверху сельдь, затем мусс из свёклы.

Оставьте в холодильнике на некоторое время. Кольцо снимайте перед подачей.

"Со сливочным вкусом"

— Сельдь (крупная) — 1 шт.

— Свёкла — 200 гр.

— Морковь — 150 гр.

— Картофель — 150 гр.

— Яйца куриные — 3 шт.

— Лук репчатый — 1 шт.

— Масло сливочное (замороженное) — 70 гр.

— Майонез — по вкусу.

Сваренные свёклу, морковь и картофель по отдельности натирают на крупной тёрке. На ней же натирают сваренные вкрутую яйца. Лук нарезают тонкой соломкой. Филе сельди — кубиками.

На плоское блюдо выкладывают слой картофеля, при необходимости солят, промазывают майонезом. Натёртые на мелкой тёрке яйца хорошенько перемешивают с майонезом, приправляют солью и выкладывают на блюдо поверх картофеля. Замёрзшее масло натирают на самой мелкой тёрке и равномерно распределяют тонким слоем поверх яиц.

Селедку смешивают с луком и выкладывают на блюдо четвёртым слоем, который поверху тоже промазывают майонезом. На селёдку выкладывают морковь, смазывают майонезом.

В свёклу добавляют немножко соли (по желанию), смешивают с небольшим количеством майонеза и выкладывают поверх слоя моркови.

Готовому салату дают настояться в холодильнике.

"В батоне"

— Филе сельди — 1 шт.

— Французский батон — 1 шт.

— Плавленый сырок — 2 шт.

— Яйца — 2 шт.

— Свёкла — 1 шт.

— Корнишоны — 10 шт.

— Масло сливочное — 50 гр.

— Укроп — по вкусу.

Сначала готовим начинку: протираем сырки и варёные вкрутую яйца на мелкой тёрке. К ним добавляем размягчённое масло, все ингредиенты хорошенько перетираем. В 1/3 часть готовой массы добавляем мелко рубленный укроп. Свёклу отвариваем, чистим её и трём на мелкой тёрке, сюда же кладём оставшуюся часть сырно-яичной массы, хорошенько всё перемешиваем.

Теперь разрезаем французский багет, только не до конца. Достаём мякоть из батона и начиняем его свекольной массой, распределяя её хорошо по стенкам. Теперь промазываем укропной массой, выкладываем корнишоны и филе рыбы без косточек.

Края французской булки смазываем маслом, соединяем и укутываем пищевой плёнкой. Ставим так на несколько часиков в холодильник. Дальше достаём и нарезаем ломтиками, выкладываем на тарелочку, украшаем томатами и сладким перцем. Присыпаем рубленой зеленью.

"По-толстовски"

— Сельдь — 1 шт.

— Свёкла — 4 шт.

— Морковь — 4 шт.

— Яблоко (твёрдых и кислых сортов) — 3 шт.

— Яйцо — 6 шт.

— Майонез — (по вкусу).

Сельдь под шубой вдохновила писательницу Татьяну Толстую на написание целого эссе на тему рецепта этого блюда.

По мнению Толстой, селёдку надо выбирать классическую слабосолёную — можно жирную баночную или бочковую, — но никаких "новинок" с добавками! Варить свёклу и морковь в мундире до состояния полной мягкости.

Яблоки в салат желательно брать кислые и твёрдые. Как считает писательница, смысл яблока — в противопоставлении сладкого и кислого вкусов солёному. Ещё смысл яблока заключается в его хрусте: лук Татьяна Толстая в "шубу" принципиально не кладёт.

Этот рецепт не обойдётся без сваренных вкрутую и порезанных яиц — они, как и морковка, смягчают и вкус зимней свёклы, и селёдки, если та выдалась солоноватой.

Майонез должен содержать минимальное количество уксуса. Идеален соус собственного приготовления.

Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками (размером с большую горошину). Каждый продукт заправить майонезом в отдельной миске. Селёдку нарезать либо продолговатыми кусочками, либо квадратиками. Рыбу майонезом не мазать!

Взять небольшое удлинённое блюдо и выложить на него продукты тонкими слоями: свёкла — морковка — яблоко — яйцо — снова свёкла. Селёдочку можно поместить между свёклой и морковкой, кусочки разложить в шахматном порядке, не сплошняком. Общая идея — чтобы в каждой ложке готового блюда оказывался один-два кусочка селёдки. Желательно распределить продукты так, чтобы вышло два слоя каждого наименования.