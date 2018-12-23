Украсим и выбросим. Как долго россияне хранят новогоднюю ель?

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Украсим и выбросим. Как долго россияне хранят новогоднюю ель?

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Коллаж ©L!FE Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Представить Новый год без ёлки невозможно. Компания MARC провела исследование, чтобы узнать, как её украшают россияне и сколько держат в квартире.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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