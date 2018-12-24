Индекс "оливье". Во сколько обойдётся россиянам новогодний стол?

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Индекс "оливье". Во сколько обойдётся россиянам новогодний стол?

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Фото: © Shutterstock

Новый год подорожал. При этом жители Севера России заплатят значительно больше, чем те, кто живёт в центре страны. Во всём мире для подсчёта уровня цен используется индекс "бигмака". Для новогоднего стола в России используют индекс "оливье".

Индекс "оливье" — это изменение цены тазика салата из года в год. Состав такой:

400 г огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 яйца, 300 г колбасы, 200 г майонеза и 100 г лука.

Фото: © Shutterstock

В этом году оливье в России подорожал на 5%

Дороже салат на Камчатке — 487 руб. Дешевле в Курской области — 124 руб. Цена в Москве — 412 руб. В Санкт-Петербурге — 342 руб.

Фото: © AP Photo/Pavel Golovkin

Эксперты составили минимальное "новогоднее меню" для одного человека

Оливье, сельдь под шубой —

150 г, 2 бокала шампанского, бутерброд с икрой и сёмгой, сыр и колбаса по 50 г, 3 мандарина, яблоко.

Фото: © wikipedia.org/Petar Milošević

С таким скромным набором Новый год можно справить бюджетно

Всё удовольствие обойдётся в 295 рублей на человека. То есть семья с двумя детьми уложится в полторы тысячи рублей.

Фото: © Pixabay

Но настоящий новогодний стол стоит значительно дороже

В среднем россияне потратят на продукты 6259 руб. Дороже праздновать на Чукотке — 9091 руб. Дешевле в Ингушетии — 3263 руб.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Все дни новогодних праздников выльются в круглую сумму

Эксперты считают, что за выходные каждый россиянин потратит около 17 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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