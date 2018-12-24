Индекс "оливье". Во сколько обойдётся россиянам новогодний стол?

Новый год подорожал. При этом жители Севера России заплатят значительно больше, чем те, кто живёт в центре страны. Во всём мире для подсчёта уровня цен используется индекс "бигмака". Для новогоднего стола в России используют индекс "оливье".

Индекс "оливье" — это изменение цены тазика салата из года в год. Состав такой: 400 г огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 яйца, 300 г колбасы, 200 г майонеза и 100 г лука. Фото: © Shutterstock В этом году оливье в России подорожал на 5% Дороже салат на Камчатке — 487 руб. Дешевле в Курской области — 124 руб. Цена в Москве — 412 руб. В Санкт-Петербурге — 342 руб. Фото: © AP Photo/Pavel Golovkin Эксперты составили минимальное "новогоднее меню" для одного человека Оливье, сельдь под шубой — 150 г, 2 бокала шампанского, бутерброд с икрой и сёмгой, сыр и колбаса по 50 г, 3 мандарина, яблоко. Фото: © wikipedia.org/Petar Milošević С таким скромным набором Новый год можно справить бюджетно Всё удовольствие обойдётся в 295 рублей на человека. То есть семья с двумя детьми уложится в полторы тысячи рублей. Фото: © Pixabay Но настоящий новогодний стол стоит значительно дороже В среднем россияне потратят на продукты 6259 руб. Дороже праздновать на Чукотке — 9091 руб. Дешевле в Ингушетии — 3263 руб. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов Все дни новогодних праздников выльются в круглую сумму Эксперты считают, что за выходные каждый россиянин потратит около 17 тысяч рублей. Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков