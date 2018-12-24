Индекс "оливье". Во сколько обойдётся россиянам новогодний стол?

Индекс "оливье" — это изменение цены тазика салата из года в год. Состав такой:
400 г огурцов, 380 г горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 яйца, 300 г колбасы, 200 г майонеза и 100 г лука.
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В этом году оливье в России подорожал на 5%
Дороже салат на Камчатке — 487 руб. Дешевле в Курской области — 124 руб. Цена в Москве — 412 руб. В Санкт-Петербурге — 342 руб.
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Эксперты составили минимальное "новогоднее меню" для одного человека
Оливье, сельдь под шубой —
150 г, 2 бокала шампанского, бутерброд с икрой и сёмгой, сыр и колбаса по 50 г, 3 мандарина, яблоко.
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С таким скромным набором Новый год можно справить бюджетно
Всё удовольствие обойдётся в 295 рублей на человека. То есть семья с двумя детьми уложится в полторы тысячи рублей.
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Но настоящий новогодний стол стоит значительно дороже
В среднем россияне потратят на продукты 6259 руб. Дороже праздновать на Чукотке — 9091 руб. Дешевле в Ингушетии — 3263 руб.
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Все дни новогодних праздников выльются в круглую сумму
Эксперты считают, что за выходные каждый россиянин потратит около 17 тысяч рублей.
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
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