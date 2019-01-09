Как прийти в форму после новогодних праздников. Почему нельзя резко худеть

Праздники прошли — привет +5 кило на весах. И что с ними делать? Лайф выяснил, как бороться с "напастью".

Давай без крайностей

Худеть быстро нельзя — главное правило диетологов. Во-первых, это огромный стресс для организма, сравнимый с тем, как если после болезни вас заставят бежать 8 км. Да и толку от таких скачков нет: из-за стресса для организма пара кило уйдёт. А потом вернётся четыре.

— Желудок после праздников очень раздражён. Поэтому лучше всего после каникул перейти на восстановительную диету, — посоветовала Лайфу диетолог Мария Марчук.

Лучше всего после тазиков оливье и килограммов селёдки под шубой, запитых шампанским или чем покрепче, обратить своё внимание на куриный супчик и овощи на пару. Делить их на порции не более 150 граммов. Не голодайте — ешьте трижды и дважды перекусывайте (желательно фрукты, йогурты). А вот про жареную картошку и шашлык пока забудьте. Уже через неделю вам будет намного легче.

Немного о тренировках

Бежать в зал и тягать множество килограммов железа смысла нет, говорят тренеры. Если вы на 10 дней (а то и больше) забыли о существовании спортзала — восстанавливаться придётся постепенно.

— Я бы посоветовала начать с бассейна или кардиозоны. Подойдёт также йога. Если вы в фитнес-центре занимаетесь, выбирайте пока тренировки "для всех категорий подготовки", — посоветовала тренер по йоге Ольга Мирончук.

Она отметила, что подход "с места в карьер" грозит растяжениями. Кроме того, не исключено, что вы себя демотивируете настолько, что желание вернуться в спортзал попросту отпадёт. Отметим, что на полное восстановление у тех, кто занимался два раза в неделю, уйдёт около месяца.

Сократите количество соли

Не солите еду. Ну или хотя бы недосаливайте. Диетологи напоминают, что соль задерживает в организме жидкость.

— У вас будет дольше сохраняться ощущение тяжести и отёки, если вы будете сильно солить еду. Незаметно потерять хотя бы часть набранного веса можно, если не солить еду и пить много негазированной воды, — отметила диетолог Юлия Морозова.

По словам специалиста, в день нужно выпивать не менее двух литров именно воды. Чай, кофе, соки и лимонады — не в счёт.

Народные методы

Некоторые всё же прибегают к разгрузочным дням. Делается это в первую очередь, чтобы приучить себя. Один день — вроде немного, зато после него уже супчики и овощи на пару не кажутся чем-то страшным и нереальным к потреблению.

— Я на ночь перед "суперразгрузкой" заливаю кипятком 200−250 граммов гречки и оставляю в кастрюле, накрытой крышкой, запариваться. С утра делю это на пять порций. Беру огромную бутылку минералки и пол-литра кефира жирностью до 2,5% и в течение дня всё это съедаю и выпиваю, — рассказала Лайфу Елена Захарова, которая не первый год пользуется данным методом.

Терапевт Андрей Алексеев отметил, что разгрузочные дни вполне допустимы после праздников, однако к ним тоже нужно грамотно подойти. Не стоит устраивать его себе в первый же рабочий день: вводите организм в новый режим работы постепенно. Так, допустим, в понедельник вы ели суп и овощи, а вот второй или третий рабочий день нового года делайте разгрузочным. И потом продолжайте питаться правильно. Такой подход снизит нагрузку на организм.

В целом, по словам специалистов, прийти в форму можно за две недели, ну максимум месяц. Зависит от того, один метод вы используете (например, питание) или комплексно подходите к вопросу (питание, питьё, тренировки).