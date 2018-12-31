Дед Мороз с моторчиком

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Дед Мороз с моторчиком

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В Бразилии появился настоящий Санта-Клаус. Местный лётчик решил порадовать детей, подарив им на Рождество настоящую сказку. И это ему удалось!
Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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