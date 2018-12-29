Застолье с помойки становится модным. Как отметить Новый год, если нет денег

В больших городах России люди берут еду с помоек и делают из неё праздничные блюда. И это не бомжи. Практически каждый из них имеет работу и стабильный доход. Менеджеры, повара, татуировщики и студенты рассказали Лайфу о том, что еда с помоек не отличается от просроченных продуктов многих магазинов.

Эти люди действительно собирают еду на помойке и несут на новогодний стол. У них есть деньги, чтобы одеться, купить еду и даже сходить в кафе или постричься в барбершопе. Но они уверяют, что тратят их не на это, а на помощь людям. Сами питаются просроченными продуктами, потому что им не хочется кормить продуктовые корпорации. Себя они называют фриганами.

Просроченная еда и новая культура

Они берут еду чаще не с помоек, а с мусорных развалов рядом с супермаркетами и магазинами. Просроченные товары или продукты нетоварного вида (с помятой или порванной упаковкой) владельцы магазинов в конце каждого рабочего дня выносят в мусорные контейнеры. Фриганы эту еду забирают себе.

Фриганство — это стиль жизни. Его приверженцы отрицают жадность и расточительность. Они критикуют общество потребления и стремятся минимизировать потребляемые ресурсы. Поэтому фриганы не чураются брать еду из помоек, хотя многие из таких людей работают и могут купить себе еду в магазинах.

В России число фриганов растёт. В социальных сетях существует несколько десятков групп, в которых фриганы хвастаются "добычей" и знакомятся, чтобы вместе ходить по мусорным бакам в поисках еды. Большая часть фриганов живут в Москве и в Санкт-Петербурге. Но есть такие люди и на Урале, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Движение зародилось в конце 90-х в США и получило распространение по всему миру.

Фриганы вне помоек

Как рассказывает 25-летний Виктор из Челябинска, сторонник этого движения, у многих фриганов есть своё жильё, работа и возможность вести обычную жизнь. Но идея в том, чтобы не тратить деньги на себя, а помогать миру становиться лучше. И в отличие от бомжей, фриганы нормально одеваются, принимают душ, следят за гигиеной. При этом бездомным они готовы помогать своей едой, которую находят в пищевых отходах.

— Я каждую неделю кормлю бездомных на вокзале. Потому что я верю в карму: не живи для себя, живи для других, и тебе воздастся. Я работаю ивент-менеджером и су-шефом в одном из заведений Москвы, то есть у меня есть деньги, чтобы купить еду. Но я не хочу тратить их на это, — рассказывает 32-летний фриган Андрей.

Фриганство позволяет Андрею экономить. Деньги он тратит на помощь другим людям, которые действительно нуждаются. А себе берёт еду с помоек, путешествует автостопом. За 2018 год он посетил более 30 городов России, фриганил в каждом населённом пункте.

Андрей из Москвы и Виктор из Челябинска отмечают, что их рацион лучше, чем "у 90% жителей России".

— В магазинах лежит такая же "просрочка", как и на улице. Просто люди верят этикеткам, где написано, что еда ещё "типа свежая", покупают и едят. Конечно, я беру не всё: если воняет тухлятиной, не ем. В помойки, где опарыши и всякая такая живность, не лезу. Поначалу было дело — травился. Но я фриганю уже лет пять, поэтому научился выбирать продукты: упаковка, запах, цвет продукта — мы всё учитываем, — говорит Андрей.

Как правило, фриганы дружат с фриганами. Поэтому у них не возникает друг к другу вопросов. Но сторонники этой философии рассказывают: когда кто-то не из близких знакомых узнаёт, что парни и девушки едят с помоек, сразу начинают сторониться. Да и бывало такое, что люди на улице начинали осуждать, обзывать "бомжами". Фриганы не обращают на это внимания и продолжают свои поиски еды в мусорных баках.

Медальоны из говядины на новогоднем столе

Накрыть праздничный стол, не потратив ни копейки, возможно. Фриганы так и делают. Одна из них — 19-летняя студентка Юля. Призналась Лайфу, что у неё просто нет денег на продукты, поэтому еда из помоек отлично подходит под бой курантов. Юля фриганит с 14 лет, тогда она поругалась с родителями, они выгнали её из дома. Есть было нечего, узнала про фриганство, увлеклась.

Салаты фриганы не готовят: их тоже можно найти на помойках. Рестораны и кафе выносят в мусор контейнеры с салатами и вторыми блюдами (гречку с курицей, например), которые не продались в нужный срок.

— Даже ингредиенты для "селёдки под шубой" набрать можно. Но готовить лень, — говорит Андрей. — На горячее сделаем медальоны из говядины или вырезку свиную с запечёными овощами: перец, томаты, баклажаны.

Сыр, копчёная рыба, колбасы, помидоры, огурцы, консервы, полуфабрикаты, десерты — фриганы в помойке находят всё. Да, в помятом виде. Да, вчера истёк срок годности. Но фриганы привыкшие.

Раскрывать "сытные" точки Москвы и других городов фриганы отказались, во-первых, потому что не хотят конкуренции. А во-вторых, потому что боятся, что после выхода статьи владельцы магазинов или кафе повесят замки на свои мусорные баки, тогда фриганам не выжить. Да и помогать бездомным они тогда не смогут, а для них это важно.