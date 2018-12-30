Разрушая мифы. Почему алкоголь и мандарины выпали из топа предновогодних покупок

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Разрушая мифы. Почему алкоголь и мандарины выпали из топа предновогодних покупок

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Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

Специалисты сервиса Rate&Goods по просьбе Лайфа исследовали траты россиян за неделю до Нового года. Аналитики проверили чеки 2,5 миллиона покупателей — картина получилась удивительная.

Россияне скупали новогодние украшения

Хозтовары, где располагаются ёлки и гирлянды, — лидер покупательского чека. Женщины потратили там 5756 руб. А мужчины — 2488 руб.

Фото © РИА Новости/Саид Царнаев

Желание быть красивой важнее новогодних традиций

Косметика — крема, помады и тушь — вошла в топ-10 и на 80% чаще оказывалась в корзине покупателей, чем мандарины. Хотя казалось бы

Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Но продуктами закупались всё равно заранее

Продуктовые магазины забрали 59% денег россиян, обойдя магазины одежды, бытовых товаров, электроники

Фото © РИА Новости/Сергей Пятаков

Топ-3 товаров в чеке получился такой

Первое место — сладости (12,5%). Второе — овощи и фрукты (11,7%). Третье — товары для дома (11,4%)

Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Алкоголь выпал из топ-20 желанных покупок.

Вино и шампанское покупали 6 из 100 женщин и 8 из 100 мужчин. Алкоголь в чеке занял 3,5% расходов, меньше газировки и соков — 4,2%

Фото © РИА Новости/Владимир Песня

Никто не покупал новых нарядов на праздник

Одежда заняла лишь скромные 5,5% трат в общем чеке при посещении магазинов

Фото © РИА Новости/Валерий Мельников

Женщины тратят больше мужчин

И это касается всех категорий магазинов. Женский чек в среднем на 11% выше мужского. А при покупке новогодних игрушек — в половину

Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Россияне редко тратили меньше тысячи рублей за раз

Так, в среднем мужчины тратят за один поход 1039 руб. Женщины — 1165 руб.

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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