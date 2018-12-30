Разрушая мифы. Почему алкоголь и мандарины выпали из топа предновогодних покупок

Россияне скупали новогодние украшения
Хозтовары, где располагаются ёлки и гирлянды, — лидер покупательского чека. Женщины потратили там 5756 руб. А мужчины — 2488 руб.
Фото © РИА Новости/Саид Царнаев
Желание быть красивой важнее новогодних традиций
Косметика — крема, помады и тушь — вошла в топ-10 и на 80% чаще оказывалась в корзине покупателей, чем мандарины. Хотя казалось бы
Фото © РИА Новости/Илья Питалев
Но продуктами закупались всё равно заранее
Продуктовые магазины забрали 59% денег россиян, обойдя магазины одежды, бытовых товаров, электроники
Фото © РИА Новости/Сергей Пятаков
Топ-3 товаров в чеке получился такой
Первое место — сладости (12,5%). Второе — овощи и фрукты (11,7%). Третье — товары для дома (11,4%)
Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович
Алкоголь выпал из топ-20 желанных покупок.
Вино и шампанское покупали 6 из 100 женщин и 8 из 100 мужчин. Алкоголь в чеке занял 3,5% расходов, меньше газировки и соков — 4,2%
Фото © РИА Новости/Владимир Песня
Никто не покупал новых нарядов на праздник
Одежда заняла лишь скромные 5,5% трат в общем чеке при посещении магазинов
Фото © РИА Новости/Валерий Мельников
Женщины тратят больше мужчин
И это касается всех категорий магазинов. Женский чек в среднем на 11% выше мужского. А при покупке новогодних игрушек — в половину
Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Россияне редко тратили меньше тысячи рублей за раз
Так, в среднем мужчины тратят за один поход 1039 руб. Женщины — 1165 руб.
Фото © РИА Новости/Александр Кряжев
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