Свинка принесёт удачу. К чему экстрасенсы готовят россиян в 2019 году

Стабильность, хотя бы какая-то, — главная фишка предстоящих 12 месяцев, говорят прорицатели. Что будет с Донбассом и Сирией? Когда наступит экономическое благополучие?

Что год грядущий нам готовит, рассказали Лайфу нумерологи, экстрасенсы и астрологи. В целом год будет довольно стабильным. Возможны позитивные изменения. Правда, чудес ждать не стоит.

Политика

Специалисты коснулись и политической жизни страны. Так, финалист 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Анатолий Леденёв предположил, что решатся вопросы с Донбассом и Сирией.

— В 2019 году решится проблема с Донбассом, потом с Сирией вопрос решится. Очень много политиков повернутся лицом к России и будут чихать на Америку и снимать санкции, — полагает экстрасенс.

Известный астролог Татьяна Борщ предсказывает, что в политическом плане всё будет спокойно для России. Международная обстановка станет более агрессивной, говорит астролог, но большинства граждан РФ это не коснётся. При этом она полагает, что в конце марта-апреле будут скандалы, связанные с крупными чиновниками.

Нумеролог Елена Белова не исключила позитивных изменений в международной политике. Так, по её словам, в мире к нам могут начать относиться как к сторонникам справедливости и умеренной силы.

Деньги

Астролог Татьяна Борщ отметила, что этот год будет хорош для вкладов. Главная задача в этом году — накопить денег.

— Вы поймёте, что можете себе позволить, а что — нет. Год благоприятен для того, чтобы найти средства и немножечко "пожиреть", нарастить этот жирок, ведь год Свиньи — для накоплений. Также хороший год для вкладов, в том числе банковских, и не бойтесь разориться. Никакой очередной деноминации или чего-то такого не будет в 2019-м. Смело вкладывайтесь и пытайтесь, как говорится, наварить котелок.

С ней согласна и экстрасенс Виктория Железнова. Она призывает уже с января подсчитать свои запасы. В первую очередь — финансовые.

— Что рекомендуется для того, чтобы пройти этот год в наилучшем состоянии? В первую очередь это, конечно же, накопления. Ведь это год Свиньи по китайскому календарю. А по нашему, славянскому календарю, это год Парящего Орла. И здесь вам нужно будет хорошо заняться хозяйством, всё пересчитать. Причём начинаем в январе: какие у вас есть деньги? Что у вас есть в кладовых? Надо всё это пересчитать и просчитать свои возможности, и тогда вы не прогадаете, — отметила Железнова.

Если говорить о каком-то экономическом взлёте и благополучии россиян, здесь лучше рассчитывать на 2020−2021 годы, отметила нумеролог Елена Белова.

В глобальной экономике также ожидаются перемены, полагает Татьяна Борщ: по её словам, бывшие лидеры уйдут в тень и отойдут в сторону, а вот Китай, Индия и Россия, напротив, начнут укрепляться.

Стабильность — лучший вариант

Финалистка 12-й "Битвы экстрасенсов" Виктория Железнова уверена, что год будет стабильным. Больших взлётов она призывает не ждать, отмечая, что стабильность в данном случае — уже хороший показатель.

— Год 2019 для России будет стабилен. Не сказать, что год будет особо успешным для нас. Но тем не менее стабильность — это в общем, так скажем, главная строка года, — отметила экстрасенс в комментарии Лайфу.

Погодные катаклизмы

Самые сложное периоды 2019 года — это конец февраля, март, лето, вторая половина августа, сентябрь, — говорит астролог Татьяна Борщ.

— В это время ожидаются природные катаклизмы, — объясняет специалист.

Негативных перемен, связанных с погодой, ожидает и финалист 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Анатолий Леденёв.

— Будут какие-то проблемы, связанные с погодой, возможны землетрясения, — рассказал Леденёв.

Катастрофы

По расчётам нумеролога Елены Беловой, в России в 2019-м может произойти катастрофа, подобная пожару в "Зимней вишне".

Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Погибло 60 человек, из которых 37 — дети.

— Сохраняются угрозы терактов, особенно в конце лета. Но я верю, что власти успеют принять меры и обезопасить граждан, — отметила нумеролог.

При этом, по её словам, катастрофы будут с меньшим количеством жертв и пострадавших, чем было в этом году.

Будем надеяться на стабильность и копить, копить, копить. С наступающим!.