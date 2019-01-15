Из алкаша в зожника. 13 лет "новогодней эволюции" россиян

Пить, есть и лежать на диване наскучило.
"Нигде не бывали, все праздники провели дома" — в 2005 году так ответили 40% россиян, а в 2018-м домоседов осталось лишь 18%.
Скрин из сериала "Наша Russia" rutube
Да и напиваться в ресторанах больше не хочется.
"Ходили в ресторан, клуб, на дискотеку" — в 2005-м так отрывался каждый десятый россиянин, спустя 13 лет таких стало вдвое меньше.
Фото: © Pixabay
Россияне неожиданно полюбили активный отдых.
Гулять на природе стали на треть больше опрошенных, а популярность катка, санок и лыж возросла с 8% в 2005-м до 20% в 2018 году.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
И, кажется, праздники стали более культурными и семейными.
В 2005 году на ёлке с детьми были 13% россиян, в 2018-м уже 20%. В театр, на концерт, в кино ходили уже 14% против 5% в 2005 году.
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
Но при этом многие россияне стали более скрытными.
Вариант ответа "Другое" стал популярнее в 16 раз. В 2005-м так ответил лишь 1% процент опрошенных, в 2018-м, соответственно, 16%.
Фото: © Pixabay
А праздники стали гораздо более дорогим удовольствием.
С 2005 по 2018 год расходы на новогодний стол, подарки и развлечения выросли с 3162 до 14 195 рублей за всё время зимних каникул.
Фото: © Pixabay
Но россияне научились быть расчётливыми и бережливыми.
13 лет назад опрошенные тратили в праздники на 25% больше запланированного. В этом году сберегли каждый сотый рубль: расходы –1%.
Фото: © Pixabay
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