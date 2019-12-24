Долги, ошибки, бонусы. Как правильно завершить 2019 год разным знакам зодиака

Наступающий 2020 год — это время новых свершений, поэтому нужно к нему правильно подготовиться. Мы узнали о том, на что сейчас обратить внимание каждому знаку зодиака, чтобы заручиться удачей в будущем году.

Казалось бы, совсем недавно бой курантов оповестил нас о начале 2019 года. А уже как-то незаметно наступил его последний месяц. Значит, впереди новые надежды, мечты и планы. Чем удивит, как порадует нас год Белой Металлической Крысы, мы узнаем со временем сами. Но, чтобы он сложился действительно удачно, всем знакам зодиака уже сейчас нужно доделать то, что они откладывали на потом.

Овен Позаботиться о своём материальном положении, раздать долги

— Овнам нельзя переходить в новый год с оставшимися долгами. Если финансовые вопросы есть возможность решить в уходящем году, то лучше год начать с чистого листа, — предупреждает руководитель "Школы научной астрологии" Сергей Безбородный.

Телец Тельцам важно попросить прощения у всех, кого они вольно или невольно обидели

— Им нужно позвонить или написать всем родственникам, знакомым и поздравить их с наступающим праздником, чтобы потом самим Тельцам сопутствовала большая удача. Если они кого-то забудут, то это потом может негативно проявиться в их судьбе, — говорит астролог.

Близнецы Не забыть купить близким подарки. Важно сделать это заранее

— Ближе к Новому году у Близнецов будет много разной занятости, и они могут физически не успеть подготовить подарки, — предупреждает Сергей Безбородный. — Близнецы хорошо продвинуты в современной технике, они смогут заказать всё и по Интернету, главное, не забыть это сделать.

Раки Сосредоточиться на официальной корреспонденции и отправить деловые письма

— Ракам обязательно нужно написать письма в инстанции, даже если они считают, что эти вопросы подождут следующего года. И даже если такое письмо будет отправлено 31 декабря, это лучше, чем если оно будет отправлено после Нового года, — советует руководитель "Школы научной астрологии".

Лев Посетить зрелищное мероприятие, чтобы зарядиться хорошими эмоциями

— Львам нужно сходить на фееричное шоу, фильм, который они давно хотели посмотреть, спектакль. В первой декаде января у Львов может быть непростая ситуация. Впечатления и хорошие эмоции от мероприятия дадут им силы, чтобы пережить начало 2020 года, — рекомендует Безбородный.

Дева Провести инвентаризацию закупок для новогоднего праздника

— Девам нужно серьёзнее отнестись к подготовке встречи предстоящего года и оптимизировать этот процесс. Девы склонны слишком заранее покупать продукты для Нового года и потом мучиться, что со всем этим делать. Не нужно готовить праздничный стол за две недели до торжества, — говорит Сергей.

Весы Главная задача — наладить и упрочить партнёрские отношения в дружбе и любви

— Декабрь для Весов — это билет в новую жизнь. Это и семья, и помощь друзей в бизнесе. Но им необходимо сделать жест доброй воли в сторону своих любимых и друзей — сказать комплимент или преподнести недорогой, но милый подарок, — объясняет Сергей Безбородный.

Скорпионы Признать свои ошибки на работе и в учёбе

— У Скорпионов сложилась запутанная ситуация на работе и в учёбе. Поэтому до конца года нужно разрешить её. Для этого им важно пересилить себя, признать свои ошибки, что для них непросто. Но если они этого не сделают и проблема останется, то год они начнут плохо, — предупреждает астролог.

Стрельцы Заняться своим здоровьем, больше внимания уделять спорту

— Для Стрельцов лучшее окончание года — это улучшить свою физическую форму, обратить внимание на посильный вид спорта. Немного подкачаться, больше внимания уделять правильному питанию — и в новый год они войдут бодрой походкой, — рекомендует Сергей Безбородный.

Козероги Совершить поездку, которую они планировали

— Козероги будут особенно удачливы в поездках, которые совершатся накануне наступления года Белой Металлической Крысы. Если праздновать торжество они планировали, отправившись в путешествие, это тоже приветствуется. В общем, всем Козерогам в дорогу, — напутствует астролог.

Водолеи Проверить свои подарочные сертификаты и накопленные бонусы

— У Водолеев спокойный предновогодний период. Но важно отследить свои финансовые дела. Может оказаться, что Водолеи с присущей им рассеянностью забыли о причитающихся им бонусах, скидках или гифт-картах, которые они забыли использовать, и они пропадают, — говорит Сергей.

Рыбы Подружиться с соседями и укрепить отношения с ними. Хорошо встретить с ними праздник

— Дружба с соседями может принести Рыбам много преимуществ во всех сферах жизни. Нужно сблизиться с ними и понять, что это могут быть вполне достойные люди, — рекомендует руководитель "Школы научной астрологии".

По словам астролога, важно предпраздничные недели посвятить завершению начатых дел во всех сферах, в этом случае наступающий 2020 год принесёт счастье, духовный рост и финансовое благополучие.