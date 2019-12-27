Пьян за грош. Как сэкономить на новогоднем алкоголе и не отравиться

Лайф разобрался, как разумно сократить расходы на алкоголь при составлении праздничного меню.

Исследователи отметили, что за год средняя стоимость застолья на одного человека выросла на 16%. Львиная доля предновогодних трат приходится на закупку алкоголя. Главный вопрос — как сэкономить и не отравиться. Есть несколько простых и важных правил.

Доверяйте этикеткам, но проверяйте...

Перед покупкой внимательно изучайте то, что написано на этикетке и на контрэтикетке, то есть на этикетке с обратной стороны. Производитель обязан предоставлять всю информацию о продукте, правда, он может идти на хитрость и печатать мелким шрифтом то, что хотел бы скрыть.

Тут два варианта: вооружиться лупой и изучить скрытый состав напитка или просто отдать предпочтение другому напитку, где нет "секретного состава", что разумнее.

Различайте вино и винные напитки

Согласно российскому законодательству, вином может считаться только напиток, сделанный из винограда. Помимо этого ингредиента в состав настоящего вина может входить только диоксид серы, который используют в качестве консерванта, а также спирт-ректификат, применяемый для крепления хересов, мадер, портвейнов и десертных вин.

Любые другие добавки автоматически переводят продукцию в категорию винных напитков. Туда попадают вермуты и другие ароматические вина, в том числе Sangria.

Избегайте шипучих винных напитков

Шипучие винные напитки делают из дешёвого виноматериала, вкусовые дефекты которого компенсируют сахаром и лимонной кислотой. Пузырьки же там образуются не вследствие процесса естественного брожения, а в процессе насыщения напитка углекислым газом.

На шипучих винных напитках нет смысла экономить: стоят они ненамного дешевле, а иностранная продукция даже может превосходить по стоимости шампанское. К примеру, популярный в России винный напиток Bosca Annyversary, несмотря на то что торговая марка принадлежит известной итальянской винодельческой компании, делается в Литве, где виноград не выращивают.

Название любимого многими Lambrusco означает всего лишь широко распространённый в Италии сорт винограда. Так что за данным словом может скрываться всё что угодно — от изысканного классического игристого вина до дешёвого винного напитка с подсластителями и регуляторами кислотности. Лучше купить недорогое, но натуральное шампанское. Ошибиться при этом невозможно — слова "винный напиток" обязательно указываются на этикетке, а состав — на обороте бутылки.

При выборе шампанского ориентируйтесь на вкусы компании

Шампанское — новогодний напиток, который пьют все. Что касается других напитков, здесь мнения расходятся: мужчины чаще всего предпочитают водку, коньяк и другой крепкий алкоголь, а женщины, как правило, вино и наливки. Выбирая шампанское, нужно постараться угодить всем, а значит, нужно избегать крайностей.

Экстра-брют и брют почти не содержат сахара и многими могут быть восприняты как кислятина. Сладкое шампанское многим покажется излишне приторным. Поэтому, если вкусы участников компании заранее вам не известны, берите сухое, полусухое или полусладкое. Меньше вероятность, что прогадаете.

Есть технология — так называемый метод Шарма, — благодаря которой шампанское получается за короткий срок и позволяет сэкономить на производстве. Его букет менее изыскан, зато цена намного ниже. Если проводы старого года предполагается начать за несколько часов до полуночи, а компания не состоит из ценителей вина, смело выбирайте шампанское, изготовленное таким способом.

Отличить его, кроме как по низкой цене, можно, опять же, путём внимательного чтения контрэтикетки: если вино приготовлено по классической технологии, об этом обязательно будет сказано. Популярные недорогие импортные игристые, такие как Asti, а также большинство марок шампанского российского производства производятся ускоренным методом.

Если же вас интересует именно классика, то по этой технологии делаются, например, все вина крымского завода "Новый Свет", а также дорогие линейки "Абрау-Дюрсо" (они имеют цветные этикетки). Продукция "Абрау" с чёрными этикетками также производится по ускоренному методу.

Поддерживайте отечественного производителя

Просто потому, что это финансово выгодно. Местные вина при равном качестве обойдутся намного дешевле импортных, хотя бы просто потому, что их намного ближе везти и они свободны от таможенных пошлин. Для российских вин, произведённых из отечественного винограда, действуют льготные акцизные ставки. Это касается и шампанского, и вин.

Цены на недорогие "полностью российские" сухие вина начинаются в диапазоне 250–350 рублей за бутылку, а в регионах производства или по предпраздничным акциям они заметно ниже; на мадеры, портвейны и другие крепкие напитки — приблизительно с 400–450 рублей. Это мировая тенденция: любые местные вина стоят дешевле, идёт ли речь об Италии, Франции, Испании или Чили.

Российское российскому рознь

Отличить вина, не только разлитые, но и "выращенные" в России, можно по надписям на этикетках "Вино защищённого географического указания" и "Вино защищённого наименования места происхождения". Чтобы заслужить право наносить такие надписи и представлять свой винодельческий регион, хозяйство должно получить специальные лицензии и выполнить целый ряд специфических требований.

Нужно знать, что по российскому закону местом производства вина является адрес линии розлива. Поэтому в недорогих бутылках с надписью "Сделано в России" может продаваться так называемый балк — дешёвый импортный виноматериал, завезённый в страну в цистернах.

Нельзя сказать, что такие вина обязательно плохие, однако их качество, как правило, непредсказуемо. У полностью российских вин из собственного сырья, процесс создания которых контролируется производителями на всех этапах, начиная с момента высадки в грунт саженцев лозы, качество практически всегда ощутимо выше.