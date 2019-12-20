Москвичи смогут купить новогоднюю ель за 700 рублей за метр

Приобрести главную красавицу праздника можно будет на 284 ёлочных базарах, которые начали свою работу 20 декабря.

Новогоднюю ель в Москве можно будет приобрести по цене от 700 рублей за метр на ёлочных базарах, которые начали свою работу 20 декабря. Об этом журналистам сообщил руководитель московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ассортимент таких базаров состоит из отечественных и зарубежных елей, также жители Москвы смогут приобрести сосну или лапник.

Российские ели, которые приехали в Москву из соседних регионов, стоят около 700 рублей за метр, а цены на импортные, привезённые из Дании, начинаются от 2,5 тысячи.

Новогодние деревья можно будет приобрести не только на ёлочных базарах, которых в Москве открылось 284, но и в розничных магазинах.

Желающим сэкономить Немерюк посоветовал посетить ёлочный базар 31 декабря около восьми часов вечера.

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