31 декабря 2019 выходной или рабочий: карта регионов
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В этом году Новый год выпадает на середину рабочей недели. 31 декабря — это вторник. А государственным выходным днём канун праздника не является, поэтому местные власти в регионах сами решают, оставлять ли день рабочим или делать его выходным. Чаще всего, если вторник назначают выходным днём, то рабочий день переносят на 28 декабря, субботу. Предоставить отгул решились власти почти каждого второго субъекта России, и карта обновляется. Вот полный список.
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