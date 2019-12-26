Новогодний стол подорожал на треть. Сколько стоит праздник

Ежегодные новогодние приготовления начались. И начало неприятное — ежегодное застолье подорожало. Каждый год в декабре Росстат подсчитывает расходы россиян на празднование Нового года. Эти данные совпали и с исследованием ВЦИОМ. Социологи опросили 1600 человек, и те рассказали, сколько готовы потратить на Новый год. В обоих исследованиях фигурирует сумма в 10 тысяч рублей. Опрошенные надеются, что этих денег хватит на продукты и сувениры для близких. Лайф сделал инфографику о том, что россияне хотят видеть на новогоднем столе, и о том, как менялась стоимость праздника в последние годы.