Новогодний стол подорожал на треть. Сколько стоит праздник

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Фото © Shutterstock 

Ежегодные новогодние приготовления начались. И начало неприятное — ежегодное застолье подорожало. Каждый год в декабре Росстат подсчитывает расходы россиян на празднование Нового года. Эти данные совпали и с исследованием ВЦИОМ. Социологи опросили 1600 человек, и те рассказали, сколько готовы потратить на Новый год. В обоих исследованиях фигурирует сумма в 10 тысяч рублей. Опрошенные надеются, что этих денег хватит на продукты и сувениры для близких. Лайф сделал инфографику о том, что россияне хотят видеть на новогоднем столе, и о том, как менялась стоимость праздника в последние годы.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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