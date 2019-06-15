Жители города, где 5 месяцев в году нет солнца, придумали, как это исправить

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Фото © Rowie

Шутки шутками, но значение солнечного света для организма переоценить нельзя. Ведь речь идёт не только о физическом состоянии человека, но и о моральном — количество людей в депрессии в зимнее время увеличивается до невероятных размеров.

Поэтому жителей норвежского города Рьюкан можно было только пожалеть. С сентября по март — 5 месяцев — они не видели солнца.

<p>Фото © <a href="https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g616206-d5605960-Reviews-The_Sun_Mirror-Rjukan_Tinn_Municipality_Telemark_Eastern_Norway.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=356433879" target="_blank">Rowie</a></p>

Всему виной неудачное расположение городка — в низине, окружённой горами со всех сторон, пишет Bored Panda.

<p>Фото © <a href="https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g616206-d5605960-Reviews-The_Sun_Mirror-Rjukan_Tinn_Municipality_Telemark_Eastern_Norway.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=273487181" target="_blank">Vibeke B</a></p>

Но в 1913 году основателю Рьюкана — Саму Эйде пришла в голову немного сумасшедшая идея: поставить на вершины гор зеркала.

<p>Фото © <a href="https://www.visitnorway.com/listings/the-giant-sun-mirrors-in-rjukan/3632/" target="_blank">VisitNorway</a></p>

Но в начале прошлого века такое провернуть было довольно сложно, поэтому эксперимент не увенчался успехом.

<p>Фото © <a href="https://www.visitnorway.com/listings/the-giant-sun-mirrors-in-rjukan/3632/" target="_blank">VisitNorway</a></p>

Снова об этой идее вспомнили в 2005 году благодаря художнику и жителю тёмного города Мартину Андерсену.

<p>Фото © <a href="https://www.visitnorway.com/listings/the-giant-sun-mirrors-in-rjukan/3632/" target="_blank">VisitNorway</a></p>

И вот с помощью хитрых манипуляций и 5 млн норвежских крон (37 млн рублей) в 2013 году были установлены три зеркала.

<p>Фото © <a href="https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g616206-d5605960-Reviews-The_Sun_Mirror-Rjukan_Tinn_Municipality_Telemark_Eastern_Norway.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=85535653" target="_blank">Tripadvisor</a></p>

Свет от них был направлен на главную площадь города. Настроение и самочувствие местных жителей сразу улучшилось.

<p>Фото © <a href="https://www.visitnorway.com/listings/the-giant-sun-mirrors-in-rjukan/3632/" target="_blank">VisitNorway</a></p>

А также в город хлынул поток туристов, которые теперь могли не только покататься на лыжах и сноубордах, но и посмотреть на диковинные зеркала.

<p>Фото © <a href="https://www.visitnorway.com/listings/the-giant-sun-mirrors-in-rjukan/3632/" target="_blank">VisitNorway</a></p>

Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию

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