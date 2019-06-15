Жители города, где 5 месяцев в году нет солнца, придумали, как это исправить

Шутки шутками, но значение солнечного света для организма переоценить нельзя. Ведь речь идёт не только о физическом состоянии человека, но и о моральном — количество людей в депрессии в зимнее время увеличивается до невероятных размеров.

Поэтому жителей норвежского города Рьюкан можно было только пожалеть. С сентября по март — 5 месяцев — они не видели солнца.

Всему виной неудачное расположение городка — в низине, окружённой горами со всех сторон, пишет Bored Panda.

Но в 1913 году основателю Рьюкана — Саму Эйде пришла в голову немного сумасшедшая идея: поставить на вершины гор зеркала.

Но в начале прошлого века такое провернуть было довольно сложно, поэтому эксперимент не увенчался успехом.

Снова об этой идее вспомнили в 2005 году благодаря художнику и жителю тёмного города Мартину Андерсену.

И вот с помощью хитрых манипуляций и 5 млн норвежских крон (37 млн рублей) в 2013 году были установлены три зеркала.

Свет от них был направлен на главную площадь города. Настроение и самочувствие местных жителей сразу улучшилось.

А также в город хлынул поток туристов, которые теперь могли не только покататься на лыжах и сноубордах, но и посмотреть на диковинные зеркала.

Увидев эти 10 фото северного сияния, вы обнаружите, что купили билет в Норвегию