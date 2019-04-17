Реквием по Нотр-Даму. Таким вы его больше не увидите: 12 фото до и после пожара

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Реквием по Нотр-Даму. Таким вы его больше не увидите: 12 фото до и после пожара

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15 апреля людей со всего мира объединило ужасное событие — загорелся собор Парижской Богоматери. Сейчас пожар наконец-то потушен, но битва за Нотр-Дам только начинается — со всех уголков планеты стекаются в Париж деньги на реставрацию собора. Пока работы над ним продолжаются, Лайф предлагает посмотреть на подборку фото, как изменился после пожара памятник культуры, воспетый самим Виктором Гюго.

Как пожар изменил Нотр-Дам-де-Пари: фото до и после

Муж Сальмы Хайек пожертвует €100 млн на восстановление Нотр-Дама

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