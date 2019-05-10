Восьмое чудо света, или Во что может превратиться Нотр-Дам после пожара: 6 фото

Венсан Кальбо, архитектор из Бельгии, давно прославился своими интересными и нестандартными идеями. Мужчина делает упор на экологическое и максимально автономное строительство, которое в будущем поможет улучшить экологическую обстановку, а затем её сохранить, пишет The Sun.

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Мимо такой возможности не смог пройти архитектор Венсан Кальбо, который предложил добавить памятнику культуры XII века немного футуристичности

По его мнению, важно не только сохранить память о прошлом, но и оставить свой след для потомков. Поэтому на крыше собора нужно устроить теплицу

Венсан предложил внести несколько изменений. Во-первых, крышу стоит покрыть особым хрустальным стеклом, поглощающим солнечную энергию

Её хватит для функционирования самого Нотр-Дама и близлежащих домов. А в теплице можно посадить фруктовые деревья и различные овощи

С учётом размера территории соборной крыши теплица будет приносить 21 тонну свежих овощей и фруктов в год

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