"Кто готов меняться, тот выиграет". Президентство Назарбаева в 10 цитатах

Что такое стабильность и согласие? Это семейное благополучие, безопасность, крыша над головой. Мир — это радость отцовства и материнства, здоровье родителей и счастье наших детей. Мир — это стабильная работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне
Нурсултан Назарбаев
У кого единая отчизна — у тех единое сердце, единые устремления
Нурсултан Назарбаев
Для нас нет ценнее исторического наследия, чем родной язык. Следовательно, нет и долга выше, чем дорожить им как своей жизнью
Нурсултан Назарбаев
Я всегда говорю: молодёжь — опора нашего будущего
Нурсултан Назарбаев
Где нет права — нет ни свободы, ни демократии
Нурсултан Назарбаев
Я никогда не брал на себя несбыточных обязательств, но если даю обещание — всегда его выполняю
Нурсултан Назарбаев
Мы в Казахстане не жалеем денег, чтобы женщины смелее рожали, а мужья их сильнее любили
Нурсултан Назарбаев
Без процветания страны разве возможно процветание личности? Поэтому в первую очередь нужно думать о благополучии страны
Нурсултан Назарбаев
Меня в университете не учили, как стать президентом. Чтобы быть им и выдерживать требования времени, приходится учиться и днём, и ночью, и всегда. Запомните, кто готов к изменениям, тот выиграет
Нурсултан Назарбаев
Зрелость общества — как и отвага гражданина — познаётся в час испытаний
Нурсултан Назарбаев
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