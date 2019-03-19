"Кто готов меняться, тот выиграет". Президентство Назарбаева в 10 цитатах

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"Кто готов меняться, тот выиграет". Президентство Назарбаева в 10 цитатах

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Сегодня, 19 марта, президент Казахстана объявил об уходе в отставку. Этот пост Назарбаев занимал с 24 апреля 1990 года. Лайф собрал самые яркие высказывания за его почти 29-летний срок правления страной.

Что такое стабильность и согласие? Это семейное благополучие, безопасность, крыша над головой. Мир — это радость отцовства и материнства, здоровье родителей и счастье наших детей. Мир — это стабильная работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне

Нурсултан Назарбаев

У кого единая отчизна — у тех единое сердце, единые устремления

Нурсултан Назарбаев

Для нас нет ценнее исторического наследия, чем родной язык. Следовательно, нет и долга выше, чем дорожить им как своей жизнью

Нурсултан Назарбаев

Я всегда говорю: молодёжь — опора нашего будущего

Нурсултан Назарбаев

Где нет права — нет ни свободы, ни демократии

Нурсултан Назарбаев

Я никогда не брал на себя несбыточных обязательств, но если даю обещание — всегда его выполняю

Нурсултан Назарбаев

Мы в Казахстане не жалеем денег, чтобы женщины смелее рожали, а мужья их сильнее любили

Нурсултан Назарбаев

Без процветания страны разве возможно процветание личности? Поэтому в первую очередь нужно думать о благополучии страны

Нурсултан Назарбаев

Меня в университете не учили, как стать президентом. Чтобы быть им и выдерживать требования времени, приходится учиться и днём, и ночью, и всегда. Запомните, кто готов к изменениям, тот выиграет

Нурсултан Назарбаев

Зрелость общества — как и отвага гражданина — познаётся в час испытаний

Нурсултан Назарбаев

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