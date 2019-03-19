30 лет Назарбаева
Опрошенные Лайфом политологи сходятся во мнении, что заявление Назарбаева об отставке было столько же неожиданным, сколько давно назревшим. Из-за региональной специфики там было невозможно поменять власть, и даже сейчас элита до последнего надеялась, что Назарбаев пойдёт в 2020 году на очередной срок. Тем не менее глава республики почти авторитарно решился на досрочное сложение полномочий. И это, по словам экспертов, вполне в духе его 30-летнего правления.
По мнению старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко, Назарбаев обеспечил себе место в истории не только солидным сроком пребывания у власти но и, очевидно, качеством управленческих реакций: одно без другого в современном мире представить сложно.
— Он очень дальновидный политик и последовательный политический практик, потому что мы понимаем, что есть разница между тем, как генерировать идеи, и тем, как их воплощать в жизнь, — рассуждает собеседник.
Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов вспоминает, что одним из таких ярких управленческих решений со стороны Назарбаева был перенос столицы из Алматы в Астану. Этот шаг не только предал импульс экономическому развитию республики, но и привёл к резкому обновлению элит.
— Назарбаев, наряду с Путиным, оказался крупнейшим деятелем бывшего Советского Союза и, наверное, если бы не случилось развала, он был бы лучшим президентом СССР, — убеждён Караганов.
Политик Владимир Жириновский, который родился и вырос в Алма-Ате, убеждён, что главный плюс политики Назарбаева заключался в балансе, который ему удавалось соблюдать между региональными игроками, и при этом извлекать максимальную выгоду для республики. Населения там не очень много, а территория огромная, да ещё богатая ресурсами: нефть, газ, золото — целая таблица Менделеева. Не удивительно, что многие хотели бы распространить здесь своё влияние.
— Китай рассчитывает повлиять на Казахстан, исламский мир, соседний Узбекистан, Россия, Евросоюз, Турция, США, — перечисляет Жириновский. — Назарбаев, балансируя между всеми этими центрами мира, получал максимум выгоды для Казахстана.
Казахстан и Россия
Отношения России и Казахстана с постсоветских времён не меняли вектора на сотрудничество и укрепление. И личность Назарбаева, как вторят аналитики, сыграла здесь не последнюю роль. Он называл отношения между странами эталоном межгосударственных связей. Но насколько будет готов выдержать эту линию его преемник?
— Надо понимать, что любой политик сеет свою личную окраску в исторические процессы, экономические, политические и социальные. В этом смысле важна окраска, которую привнесёт в двусторонние отношения пока неизвестный нам преемник, — рассуждает Оленченко. — Мне хочется надеяться, что это будет линия, направленная на продолжение тех принципов, тех норм поведения, которые сложились между нами.
У Жириновского на этот счёт другое мнение. По его словам, в Казахстане вполне может развернуться борьба за смену ориентации, чтобы оторвать республику от пророссийской линии. Первые признаки потенциального слома эксперты замечали уже давно, и вот теперь, по словам политика, республика переходит на латиницу, а русских в Казахстане всё меньше.
— Какая линия возьмёт верх: прокитайская, проамериканская, происламская, сказать сложно. Поэтому пока сохранится статус-кво. А в перспективе и от нас многое будет зависеть, чтобы сохранить Казахстан в зоне своей орбиты. Иначе там будет ситуация, приблизительно как на Украине, — предрекает лидер ЛДПР.
Кто придёт после
Обязанности главы республики до ближайших выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Однако кто бы не занял в итоге президентское кресло, последнее слово будет оставаться за Нурсултаном Абишевичем. В этом почти уверены опрошенные Лайфом эксперты. И объясняется это не только местной конъюнктурой и сложившейся политической традицией.
— Назарбаев теперь возглавляет Совет международной безопасности, а также правящую партию, — напоминает Жириновский. — Это две теневые должности, которые порой позволят ему оказываться на несколько ступеней выше, чем будущий новый президент Казахстана.
С учётом того, что официальная оппозиция в Казахстане ликвидирована, едва ли стоит ожидать, что к власти будет приведён какой-то неожиданный кандидат, отмечают эксперты. Но если говорить о плюсах политической преемственности, которые выходят на первый план для ближайших союзников Казахстана, Москве стоит поддержать дипломата, который работал с Назарбаевым с первых дней независимости республики.
— Я думаю, что с нашей стороны стоит проявить максимум внимания к Токаеву как к человеку, который вступает в обязанности президента, оценить его намерения и, соответственно, стремиться, чтобы вместе с ним выстраивать ту стратегию отношений, которая была до сих пор, — резюмирует Оленченко.
- Популярные
- По времени