Под чьим крылом Казахстан окажется после отставки Назарбаева, и смогут ли новые элиты оторвать республику от пророссийской линии? Лайф опросил экспертов и выяснил, что на ближайшие годы сценарий расписан, а то, как будут развиваться события после антракта, во многом зависит от России.

30 лет Назарбаева

Опрошенные Лайфом политологи сходятся во мнении, что заявление Назарбаева об отставке было столько же неожиданным, сколько давно назревшим. Из-за региональной специфики там было невозможно поменять власть, и даже сейчас элита до последнего надеялась, что Назарбаев пойдёт в 2020 году на очередной срок. Тем не менее глава республики почти авторитарно решился на досрочное сложение полномочий. И это, по словам экспертов, вполне в духе его 30-летнего правления.

По мнению старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко, Назарбаев обеспечил себе место в истории не только солидным сроком пребывания у власти но и, очевидно, качеством управленческих реакций: одно без другого в современном мире представить сложно.

— Он очень дальновидный политик и последовательный политический практик, потому что мы понимаем, что есть разница между тем, как генерировать идеи, и тем, как их воплощать в жизнь, — рассуждает собеседник.

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов вспоминает, что одним из таких ярких управленческих решений со стороны Назарбаева был перенос столицы из Алматы в Астану. Этот шаг не только предал импульс экономическому развитию республики, но и привёл к резкому обновлению элит.

— Назарбаев, наряду с Путиным, оказался крупнейшим деятелем бывшего Советского Союза и, наверное, если бы не случилось развала, он был бы лучшим президентом СССР, — убеждён Караганов.

Политик Владимир Жириновский, который родился и вырос в Алма-Ате, убеждён, что главный плюс политики Назарбаева заключался в балансе, который ему удавалось соблюдать между региональными игроками, и при этом извлекать максимальную выгоду для республики. Населения там не очень много, а территория огромная, да ещё богатая ресурсами: нефть, газ, золото — целая таблица Менделеева. Не удивительно, что многие хотели бы распространить здесь своё влияние.

— Китай рассчитывает повлиять на Казахстан, исламский мир, соседний Узбекистан, Россия, Евросоюз, Турция, США, — перечисляет Жириновский. — Назарбаев, балансируя между всеми этими центрами мира, получал максимум выгоды для Казахстана.

Казахстан и Россия

Отношения России и Казахстана с постсоветских времён не меняли вектора на сотрудничество и укрепление. И личность Назарбаева, как вторят аналитики, сыграла здесь не последнюю роль. Он называл отношения между странами эталоном межгосударственных связей. Но насколько будет готов выдержать эту линию его преемник?

— Надо понимать, что любой политик сеет свою личную окраску в исторические процессы, экономические, политические и социальные. В этом смысле важна окраска, которую привнесёт в двусторонние отношения пока неизвестный нам преемник, — рассуждает Оленченко. — Мне хочется надеяться, что это будет линия, направленная на продолжение тех принципов, тех норм поведения, которые сложились между нами.

У Жириновского на этот счёт другое мнение. По его словам, в Казахстане вполне может развернуться борьба за смену ориентации, чтобы оторвать республику от пророссийской линии. Первые признаки потенциального слома эксперты замечали уже давно, и вот теперь, по словам политика, республика переходит на латиницу, а русских в Казахстане всё меньше.

— Какая линия возьмёт верх: прокитайская, проамериканская, происламская, сказать сложно. Поэтому пока сохранится статус-кво. А в перспективе и от нас многое будет зависеть, чтобы сохранить Казахстан в зоне своей орбиты. Иначе там будет ситуация, приблизительно как на Украине, — предрекает лидер ЛДПР.

Кто придёт после

Обязанности главы республики до ближайших выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Однако кто бы не занял в итоге президентское кресло, последнее слово будет оставаться за Нурсултаном Абишевичем. В этом почти уверены опрошенные Лайфом эксперты. И объясняется это не только местной конъюнктурой и сложившейся политической традицией.

— Назарбаев теперь возглавляет Совет международной безопасности, а также правящую партию, — напоминает Жириновский. — Это две теневые должности, которые порой позволят ему оказываться на несколько ступеней выше, чем будущий новый президент Казахстана.

С учётом того, что официальная оппозиция в Казахстане ликвидирована, едва ли стоит ожидать, что к власти будет приведён какой-то неожиданный кандидат, отмечают эксперты. Но если говорить о плюсах политической преемственности, которые выходят на первый план для ближайших союзников Казахстана, Москве стоит поддержать дипломата, который работал с Назарбаевым с первых дней независимости республики.

— Я думаю, что с нашей стороны стоит проявить максимум внимания к Токаеву как к человеку, который вступает в обязанности президента, оценить его намерения и, соответственно, стремиться, чтобы вместе с ним выстраивать ту стратегию отношений, которая была до сих пор, — резюмирует Оленченко.