Предпоследний король СНГ

За 1/2 пятилетки в СССР построили Беломорский канал. За 2 пятилетки было прорыто метро в центре Москвы. За 3 пятилетки Советский Союз подготовил космическую программу и отправил человека в космос. 6 пятилеток Казахстаном правил Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев, Лидер Нации — "Елбасы" с большой буквы "Е", Первый Президент Республики Казахстан, почётный металлург, железнодорожник, старейшина (и обладатель ещё 50 международных наград, которые никому не интересны) подал в отставку в стиле Бориса Ельцина — то, что теперь называют "я устал, я ухожу".

НУРСУЛТАН — ОН И ГОРОД, И УЛИЦА

Его именем названо более десяти улиц и проспектов, три парка-заповедника, пик на северном склоне тянь-шаньского хребта, учреждения культуры, 20 элитных школ и главный университет страны. Внушительный список, не правда ли?

Вопрос остаётся один — как же Назарбаев заслужил такую честь?

Сразу после отставки Назарбаева казахи первым делом переименовали столицу из Астаны в Нур-Султан. К концу этого текста вы поймёте, что это далеко не первый подобный случай — в культе личности Лидеру Нации, Елбасы, никогда не отказывали.

НАЗАРБАЕВ — значит "БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ"

Нурсултан Назарбаев стал президентом Казахской ССР в далёком 1990 году, когда ещё не было ни "Твиттера", ни "Инстаграма", а мобильными телефонами пользовались пятнадцать человек на весь СССР. Тогда елбасы победил на безальтернативных выборах — ровно так, как это сделал Горбачёв. Чтобы вы понимали — это как выбор между метро и автомобилем, когда на дорогах 10-балльные пробки.

Идея с такими выборами Назарбаеву очень понравилась (ещё бы), поэтому на встрече в Москве он выступал за сохранение союза или, по крайней мере, превращение его в конфедерацию. В ходе подписания договора с Ельциным и Горбачёвым Назарбаев выторговал себе пост председателя Правительства Союза Суверенных Государств. Но этим планам помешал августовский путч ГКЧП.

Ловко переобувшись прямо в воздухе, Назарбаев сделал вид, что СССР ему никогда не был интересен, и 28 августа 1991 года на Пленуме ЦК КП Казахстана заявил о своём выходе из КПCC. А через 5 дней подписал Алма-Атинскую декларацию о целях и принципах СНГ, подтверждающую упразднение Союза ССР.

Спустя полгода состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.

Других кандидатов в бюллетене не было.

В течение нескольких следующих лет простой селянин из Каскеленского района Алма-Атинской области знакомится с верхушкой мирового истеблишмента и утверждает новое государство на карте. В 1992 году Казахстан становится членом ОБСЕ и принимается в ООН. В 1993-м вводится первая национальная валюта — тенге. А в 1994 году избирается первый Парламент Казахстана.

В 1995 году в результате состоявшегося 29 апреля референдума президентские полномочия Назарбаева продляются до 2000 года. Тогда же была принята новая Конституция Казахстана, расширяющая полномочия президента в ущерб полномочиям парламента: законодательная инициатива целиком перешла к елбасы.

НАЗАРБАЕВ — значит "БЕССМЕННЫЙ"

10 января 1999 года Назарбаев вновь был избран президентом Республики Казахстан, получив 79,78 % голосов избирателей. Спустя буквально месяц исполняющим обязанности главы Российской Федерации будет назначен никому пока не известный полковник КГБ Владимир Путин. Позже елбасы и его молодой коллега обнаружат странное сходство — их объединяет любовь к зимним видам спорта. Правда, в отличие от президента России, Назарбаев к моменту их знакомства уже прочно встал на лыжи.

ЭКОНОМИКА ПО-НАЗАРБАЕВСКИ

За следующие пять лет елбасы с товарищами по СНГ создают Евразийское экономическое сообщество, развивают сотрудничество в банковской сфере и обещают вместе налаживать отношения с Китаем (которому до этого нет никакого дела). В Казахстане в разные годы проходят Евразийский медиафорум, Год поддержки села и Всемирный курултай казахов, царит атмосфера дружбы и взаимопонимания.

В 2005 году Назарбаев вновь побеждает на выборах, получив более 90% голосов избирателей.

Бесперебойная машина елбасы, казалось, встаёт на прочные рельсы — но тут в дело вмешивается мировой финансовый кризис.

Всё происходит по известной схеме — проще говоря, лопается пузырь ипотечных кредитов. Информационные агентства сообщают, что внешний долг Казахстана превышает 80 миллиардов долларов. Страна чуть не остаётся без стратегического запаса зерна, дорожают хлеб, подсолнечное масло, молоко и соль.

23 декабря 2008 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на публичной церемонии заявляет:

— Видимо, ко дну подходим: снижение экономики везде и всюду.

Суммарные убытки 37 банков Казахстана за первый квартал 2009 года составляют почти 2 миллиарда долларов. Активы Национального фонда тают на треть за полгода. По итогам 2009 года на антикризисную программу тратится более 10 миллиардов долларов. Страну сильно штормит, девальвация сменяет девальвацию, и, наконец, в начале 2010 года буря стихает.

За следующие пять лет елбасы с товарищами по СНГ создают Евразийское экономическое сообщество, развивают сотрудничество в банковской сфере и обещают вместе налаживать отношения с Китаем (которому до этого нет никакого дела). В Казахстане в разные годы проходят Евразийский медиафорум, Год поддержки села и Всемирный курултай казахов, царит атмосфера дружбы и взаимопонимания.

НАЗАРБАЕВ — значит "ВЕЧНЫЙ"

Так, 15 июня 2010 года за Нурсултаном Назарбаевым официально закрепляется статус Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации, что в переводе на казахский и даёт благозвучное "елбасы".

Почувствовав на собственной шкуре, каково это — оказаться на грани финансового краха, Назарбаев решает, что власть нужно держать в ежовых рукавицах. И никогда не отпускать.

В 2011 году издание Handelsblatt оценивало состояние Назарбаева в $1,1 млрд, поставив его на 10-е место в рейтинге самых состоятельных и могущественных правителей планеты. В рейтинге, составленном Economist Intelligence Unit, по уровню развития демократии Казахстан в 2011 году занимает 137-е место из 167 стран.

Казахи пытаются заявить о нелегитимности Назарбаева — фактически правление елбасы начинает напоминать абсолютную монархию.

ПРОТЕСТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В декабре 2011 года проходят демонстрации в Мангистауской области, описанные мировыми СМИ как самая большая акция протеста за время правления Назарбаева. Массовая забастовка нефтяников выливается в крупные беспорядки в городе Жанаозене с 15 погибшими, сотнями раненых и арестованных.

Обеспокоенный Назарбаев отклоняет предложения парламента республики о продлении полномочий действующего президента без всенародных выборов до 2020 года. 31 января Конституционный совет Казахстана признаёт закон о замене выборов на референдум неконституционным.

В этот же день, выступая с обращением к народу, президент соглашается с решением совета и фактически отказывается продлевать свою власть до 2020 года. Вместо этого он предлагает более мягкий вариант — провести президентские выборы досрочно.

Как вы уже догадались, на них Назарбаев получает 95,5 процента голосов — и его полномочия продлеваются до 2016 года. Согласно Конституции одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд, но есть нюанс — это ограничение не распространяется на Первого Президента Республики Казахстан. Проще говоря, на елбасы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КРИТИКА

В 2013 году Международная организация "Репортёры без границ" отнесла Назарбаева в список главных противников свободы информации. Она же считает Казахстан одним из самых несвободных государств в сфере СМИ и Интернета. Хотя Конституция предусматривает свободу прессы, большая часть медиасектора контролируется государством или дружественными государству владельцами. Клевета является уголовным преступлением, а Уголовный кодекс запрещает оскорблять президента.

Тогда же, в 2013-м, веб-сайт About.com, принадлежащий газете New York Times, добавил Нурсултана Назарбаева в "список худших диктаторов Азии 2013 года". А его супруга, Сара Назарбаева, вошла в список 16 жён самых деспотичных лидеров мира по версии новостного портала Business Insider.

Однако на критику елбасы обращает мало внимания. В марте 2015 года Назарбаев был зарегистрирован кандидатом в президенты для участия в досрочных президентских выборах Республики Казахстан 26 апреля 2015 года. Там он, по традиции, набрал 97,75% голосов.

НАЗАРБАЕВ. НОВОЕ ВРЕМЯ

К 2015 году минимальный размер зарплаты в стране "вырастает" до 21 364 тенге. Это около 65 долларов.

Основным локомотивом развития страны остаётся масштабный экспорт минеральных и энергетических ресурсов, а также сельское хозяйство. Экспорт пшеницы — один из главных источников валютных поступлений в экономику страны. Индустриализация — только в долгосрочной перспективе.

Несмотря на вступление Казахстана в ВТО 30 ноября 2015 года, интерес многих мировых игроков к торговым возможностям страны продолжает уменьшаться уже несколько лет подряд.

Внешняя политика Казахстана прежде всего направлена на Россию, Китай, США, ЕС и арабские страны. Лучше всего обстоят дела с последними — в ОАЭ Назарбаев часто наведывался сам и подписал там более 80 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. С остальными партнёрами наладить такой же плотный контакт пока не получилось.

ЕЛБАСЫ И КУЛЬТУРА

Кроме того, в столице периодически проходят недели документального кино, как, например, "Тұнғыш-Первый" (посвящён празднованию Дня Первого Президента Казахстана 1 декабря). Там показывают восемь документальных фильмов, отражающих жизнь и деятельность Назарбаева. Каждый день посвящён различным этапам истории независимого Казахстана и роли елбасы в развитии государства.

В культуре жизни Казахстана происходит очевидное — страна переживает период национального возрождения. Повсюду слышны разговоры о "традициях титульной нации" и "возвращении к истокам". А Назарбаев призывает сохранять казахский язык, объединяющий всех казахстанцев.

Нурсултан Назарбаев считает, что нужно писать новый эпос и всячески рекламировать Казахстан за рубежом — специально по такому поводу в 2004 году он даже выписал из Голливуда Марка Дакаскоса и Джейсона Скотта Ли (если вы не знаете, кто это, то представьте двух Ван Дамов категории "Б").

В исторической драме "Кочевник" разворачивается борьба между кучкой жителей "Туркестана" (ого! вот это метфора!) и залетной шайкой джунгаров. К сожалению, в фильме нет ни внятного национального колорита, ни музыки, ни обычаев, а есть только 40 миллионов долларов, потраченных впустую, и невероятной красоты виды степей — но за это благодарить надо не Назарбаева.

Единственный известный на весь мир символ Казахстана — это, безусловно, Борат Сагдиев, пародийный персонаж английского комика Саши Барона Коэна. Усатый корреспондент заслужил всенародную любовь благодаря детской непосредственности и ультра-консервативным взглядам — по мнению Бората, женщина всегда ниже мужчины по любым параметрам, как и представители других рас и религий. Несмотря на то, что картина высмеивает казахов и всё, что связано со страной, количество туристов, посетивших Казахстан после выхода скандального фильма, действительно выросло — в 4 раза. Казахи даже попытались снять ответный фильм "Борату", он назывался "Брат мой — Борат". Однако в отличие от черной комедии Коэна, казахстанская картина не имела такого успеха. Назарбаев же великодушно призвал относится к Борату с юмором.

Сам елбасы творчество очень любит и уважает — правда, по-своему. Назарбаев — большой поклонник домбры. Он даже учредил государственный праздник, который отмечается в первое воскресенье июля.

— Домбра — это душа казаха. Вечером придешь, возьмешь, начинаешь перебирать, и у тебя все забывается, воспоминания какие-то идут. Мне это нравится, мне нравятся люди, которые хорошо играют на домбре, — признавался в одном из интервью Елбасы.

КОНЕЦ ЭПОХИ?

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента по собственному желанию и подписал соответствующий указ. В своём обращении к народу он заявил:

В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана Назарбаев Нурсултан Назарбаев. Фото: © Официальный сайт президента Республики Казахстан

На управление страной он потратил около 11 тысяч дней. А ушёл за 180 секунд. Правда, нельзя сказать, что он действительно ушёл, в значении "отрёкся от власти" или, упаси, "канул в Лету". Скорее он просто освободил президентское кресло.

После ухода с поста Назарбаев остаётся главой усиленного Совета безопасности (эта должность даёт ему неограниченные полномочия — больше, чем у первого лица) и Лидером Нации (титул, как вы уже догадались, даётся пожизненно). Все выдвигаемые елбасы инициативы подлежат обязательному рассмотрению государственными органами и должностными лицами.

Он имеет право возглавлять Ассамблею народов Казахстана, входить в состав Конституционного совета и Совета безопасности страны, при этом с ним обязаны согласовывать все инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства.

Лидер Нации — неприкосновенное лицо. То есть его не могут привлечь к ответственности за действия, совершённые в период нахождения на посту президента страны, даже когда он уйдёт на заслуженный отдых. Ему и его семье гарантируется неприкосновенность собственности и банковских счетов.

Кстати, менее чем через сутки после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева его дочь Дарига стала спикером казахстанского сената. Средняя дочь Динара и её муж Тимур Кулибаев занимают 722-ю строку в списке миллиардеров Forbes с совокупным состоянием в $6,4 млрд.

Оценить состояние самого елбасы на 2019 год не представляется возможным.