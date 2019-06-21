Нюша вышла за рамки привычного, выложив фото из постели и с ремнями вместо белья

Певица, которую сложно назвать отчаянной любительницей откровенных фото, похоже, решила удивить своих поклонников.

28-летняя артистка поделилась в "Инстаграме" снимком, на котором позировала у кровати в откровенной позе, распустив длинные локоны. При этом внимание привлекает её необычный костюм. Выполненный из чёрных кожаных ремней с металлическими пряжками, он напоминает о стиле БДСМ. Подпись к пикантному снимку певица тоже оставила игривую — о шалостях.

Позднее утро — это, конечно, редкость, даже роскошь в моей жизни. Но я думаю, стоит иногда себя побаловать. А как вы можете пошалить с утра? Нюша

Некоторые поклонники оказались неприятно удивлены такой затеей девушки. Они посетовали на то, что молодой маме не следует так себя вести, а подобные снимки можно показывать только супругу. Однако многие отметили, что артистка прекрасно выглядит после недавнего пополнения в семье.

Нюша, остановись! Выкладывать такие фотки — на грани пошлости! <...> Такое фото должно быть не на общее обозрение, а для домашнего просмотра вашего мужа Valentinamenshova

Похорошела после рождения малышки Svetlana_cozlitina

Нюша родила дочку в ноябре 2018-го, и теперь снимки с малышкой тоже появляются в "Инстаграме". Счастливым папой стал генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов, с которым артистка связала себя узами брака в 2017 году. Свадьбу пара романтично отметила на Мальдивах.

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