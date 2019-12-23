Нюша раскрыла имя годовалой дочки, и все до последнего надеялись, что это шутка

Певица впервые стала мамой в ноябре прошлого года, но имя малышки хранила в секрете.

Выбор имени для ребенка — всегда очень ответственное и волнительное дело. Так, поклонники 29-летней артистки с интересом ждали, чем она их удивит. И поразить поклонников Нюше действительно удалось. Певица и её возлюбленный Игорь Сивов сообщили, что дочку назвали Симбой, пишет Hello.

Артистка и ранее отмечала, что выбрала редкое имя, которого нет у родственников и знакомых. Да и сама она сменила своё довольно распространённое имя Анна на необычный псевдоним Нюша. Однако поклонникам всё равно такое решение показалось странным, о чём они и сообщили в комментариях. Однако некоторые юзеры предположили, что Симбой девочку зовут сокращенно в кругу семьи, а полное имя малышки Серафима.

Симба??? Серьёзно? Это имя, не прозвище? katarina2709

Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребёнком? markus_ricardo1

Симба — это Король лев!! tgalini

Напомним, что Нюша вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова в 2017 году. В честь этого пара устроила роскошный праздник на Мальдивах. А в мае 2018-го певица сообщила, что скоро станет мамой. Для Игоря Симба стала третьим ребёнком. Подробнее о биографии Нюши читайте на сайте uznayvse.ru.