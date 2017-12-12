Камера сняла, как няня в лифте избивает малыша кулаком по голове

В Китае арестована няня, которая избивала ребёнка. Камеры в лифте зафиксировали, что она стала бить малыша всего через несколько мгновений после того, как попрощалась с его ничего не подозревающей матерью.

Видео с избиением показал телеканал CCTV из города Чжэнчжоу в провинции Хэнань.

На нём видно, как мать ребёнка передаёт его няне и та вместе с ним заходит в лифт. Ребенок сильно плачет — видимо, он совсем не хотел расставаться с матерью.

Как только двери лифта закрываются, няня тут же поднимает руку и угрожает ребёнку. А спустя всего несколько секунд начинает наносить ему удары в живот. Ребенок продолжает плакать, и тогда няня кладёт его в коляску. После этого она начинает его бить кулаком по голове.

Охранник здания, который увидел всё происходящее на камерах видеонаблюдения, передал запись родителям ребёнка, а те сразу же обратились в полицию. В тот же день няня была арестована. Копы также проверяют агенство, которое прислало "бешеную няню". При этом сообщается, что у няни была отличная репутация и высокая зарплата.