Модель обвинила ню-фотографа из Уфы в изнасиловании, вызвав кучу споров в Сети

Модель и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик заявила, что наконец решилась публично рассказать о произошедшем и хочет обезопасить других девушек, которые собираются сотрудничать с ню-фотографом.

21-летняя Виктория написала на своей странице в "Инстаграме", что 26 июня 2016 года на съёмной квартире в Воронеже её изнасиловал Марат Сафин. Тогда девушка согласилась фотографироваться обнажённой и выпила вина, которым угостил её мужчина. Модель отметила, что помнит только начало съёмки, а потом уже сами домогательства, во время которых она от страха не могла шевелиться и говорить.

Я хорошо помню, как мы начали съёмку. И как потом всё стало расплывчатым. Я помню, как он начал меня целовать в кухне. Следующее — я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испуганна Виктория Гуйвик

В какой-то момент Виктории всё же удалось оттолкнуть мужчину и закрыться в ванной. Но, по словам девушки, когда она вышла, Марат снова стал приставать. А утром фотограф предложил обсудить произошедшее в кафе, где извинился и попросил не рассказывать его жене, чтобы не рушить семью. Он отметил, что просто вино было "каким-то странным" и он "не контролировал себя".

Однако сам Марат представил другую версию событий, ответив девушке в своём инстаграме. По словам Сафина, на съёмках действительно было вино, но мужчина никого не насиловал — секс был по обоюдному согласию. А утром модель сожалела лишь об одном — что фотограф женат. К тому же Виктория до сих пор не подала заявление, а обвинила его лишь словесно.

Я не кричал, не угрожал, не поднимал руку, не шантажировал, не связывал, не удерживал против воли, не закрывал рот, я не насиловал. Виктория проявляла инициативу, отвечала на поцелуи, прикосновения, помогала мне раздеться Марат Сафин, фотограф

Сафин отметил, что фотография для него — дело всей жизни, которое сейчас оказалось под угрозой. Кроме того, из-за обвинений девушки страдает не только Марат, но и его близкие и друзья. По словам фотографа, ему обидно, что многие набросились на него, не разобравшись в ситуации.