Обезьяна отняла у матери, задушила и бросила на крыше новорождённого ребёнка

Обезьяна похитила и убила 12-дневного ребёнка в индийском городе Агра. Макака вырвала младенца из рук матери и утащила на крышу соседнего дома, сообщает Daily Mail.

Жительница Агры по имени Неха кормила грудью своего новорождённого сына Аруша, когда в её дом неожиданно ворвалась крупная обезьяна. Примат вырвал ребёнка из рук женщины и утащил его из дома, держа за шею. Родители мальчика бросились в погоню, но животное оказалось быстрее.

В конце концов обезьяна бросила Аруша на крыше соседнего дома, и родителям наконец удалось добраться до сына. Они срочно доставили малыша в больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть ребёнка.

Как удалось установить медикам, причиной смерти новорождённого стали травмы головы и шеи. Сообщается, что это уже не первое нападение обезьяны на ребёнка в этом районе. Два месяца назад примат похитил у родителей новорождённую девочку, и та получила серьёзные травмы, однако выжила и сейчас проходит лечение в больнице.