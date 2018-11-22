"Это же БДСМ, можно больно делать". Полицейские накрыли клуб во время оргии

Оперативная съёмка попала к журналистам из неофициальных источников, и поэтому до сих пор неясно, где именно происходил рейд. По одним данным, в Ростове-На-Дону, по другим — в Хабаровске.

В одном из российских ночных клубов проходила вечеринка в стиле БДСМ. Десятки девушек и парней, по всей видимости, принимали участие в оргии. Такого рода мероприятия широко распространены в Германии и США, у нас же они, как правило, носят подпольный характер и попадают в поле зрения общественности только лишь в скандальном ракурсе.

Так случилось и на этот раз. Оперативники устроили облаву на клуб, в котором, по некоторым данным, распространялись наркотики. Заведение оказалось необычным: здесь проходили вечеринки в БДСМ-стиле. На девушках из одежды было только откровенное нижнее бельё, и повсюду находились секс-игрушки. Кроме того, планировка клуба предполагала возможность уединения любого участника для плотских утех.

Бойцы СОБР и представители Росгвардии ворвались и велели всем лечь на пол. Из видео, которое записывал кто-то из стражей правопорядка, понятно, что секс-вечеринка была в самом разгаре. Голос за кадром комментирует происходящее:

— Это же БДСМ-клуб, можете больно делать Участник облавы.

На вопрос о том, кто здесь главный, сотрудники персонала отвечают, что его нет на месте. Чем закончился рейд и были ли найдены наркотики — неизвестно.