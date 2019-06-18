Соком в харю. Как родилась традиция политических обливаний

18 июня 1995 года в эфире программы "Один на один" встретились Владимир Жириновский и Борис Немцов. Суть разговора мало кто помнит, но каждый вспомнит, что тогда родилась традиция политического обливания, которая из российского явления стала международным.

1995 год. Как охлаждалась страсть.

Политики должны были обсудить борьбу с терроризмом и захват заложников в Будённовске. Но разговор быстро свернул не туда. Немцов предложил Жириновскому обсудить статью в газете, в которой Владимир Вольфович хвастался, что спал с двумястами женщинами. Немцов подколол Жириновского и предложил тому подлечиться от сифилиса. Жириновский назвал оппонента подонком.

И, выдержав паузу, плеснул в того апельсиновым соком. Стаканы с напитком стояли у гостей на столе. Немцов плеснул соком в ответ. Передачу прервали. Но рейтинг скандальной беседы скакнул до небес. И на следующий день программу уже повторяли на бис, а жидкий аргумент стал новым способом отстоять свою точку зрения.

1995 год. Обливание "ушло в народ".

В том же году в эфире шоу "Белый попугай" облили друг друга "главный мушкетёр страны" Михаил Боярский и "главный на Поле чудес" Леонид Якубович. Якубович предложил Боярскому снять шляпу в помещении. Боярский отказался и в ответ предложил Якубовичу сбрить усы. Разговор не заладился.

Боярский схватил стакан с водой и через стол плеснул в Якубовича. Не хватало только выкрика "Каналья!". Якубович плеснул водой в ответ. Ведущий шоу Юрий Никулин пошутил, что почувствовал себя в Госдуме. Сложно сказать, был ли конфликт настоящим или два ведущих просто спародировали Немцова и Жириновского.

2008 год. Румынская ярость

Экспорт политических технологий неожиданно прижился на румынской земле. На предвыборных дебатах политик-либерал Мариус Маринеску поспорил со своей оппоненткой из демократической партии Анкой Константинеску. Анка сравнила результаты работы партии Мариуса с сортиром, а самого политика назвала "биде". В ответ Мариус сказал, что у Анки "лицо, как биде".

Анка опрокинула на штаны оппонента стакан воды. А тот выплеснул свой стакан женщине в лицо. Вот и поговорили.

2011 год. Амурское наводнение.

Пример, который доказывает, что ремейк всегда хуже оригинала. На Амурском областном телевидении поспорили руководитель амурского отделения партии "Правое дело" Виктор Черемисин и член областного комитета КПРФ Роман Кобызов. Спорили накануне выборов в Госдуму. Изначально речь шла про образование.

Но либерал Черемисин стал осуждать советское прошлое и обвинять коммунистов. Коммунист Кобызов предложил Черемисину пойти примерить платье Новодворской. Либерал не вынес оскорбления и плеснул в коммуниста водой. Коммунист плеснул в ответ. Но вышло скучно — политикам не хватило экспрессии, и смотрелось обливание как-то механически — без страсти, без задора.

2015 год. Киевский душ

На Украине с экспрессией проблем не было. Четыре года назад, обсуждая реформы Незалежной, глава МВД армянин Арсен Аваков и тогдашний глава Одесской области грузин Михаил Саакашвили, споря на русском, не смогли определиться, кто из них больше вор и больше украинец.

Политики обвиняли друг друга в коррупции. Аваков схватил со стола стакан и плеснул водой в Саакашвили, попутно забрызгав министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Но тот, кажется, благодаря обливанию проснулся. Спор был яростным и продолжился уже без воды. На повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. Не решив, кто больше украл, политики разошлись.

2018 год. Бумеранг Жириновскому

В феврале 2018 года Жириновский разбушевался. На федеральном канале шли президентские дебаты. И на одной арене Владимир Вольфович оказался с Ксенией Собчак. И если 23 года назад Жириновский называл Немцова лишь подонком, то в адрес Собчак он использовал куда более богатый словарный запас. Жириновский кричал благим матом и требовал выгнать Собчак из студии.

Собчак терпеть не стала и ударила Жириновского его же оружием — плеснула водой. Накал ругани удалось потушить. А политическое обливание по традиции сильно повысило рейтинг программы.

2019 год. Пенсионные страсти

Последнее на сегодня обливание. И вновь из Незалежной. 2 февраля, незадолго до выборов президента, депутат Сергей Шахов и кандидат в президенты Роман Насиров поспорили об украинских пенсиях. Не сошлись во мнениях.

Шахов отметил, что всем кандидатам надо освежиться, и облил Насирова. В ответ Насиров пошутил, что никому ещё не удалось подмочить его репутацию.

Наверняка это обливание не завершит добрую традицию. Уж больно эффектно смотрится. И если в Средневековье считали, что война — последний довод королей, то в современном мире можно сказать, что вода — последний довод политиков.