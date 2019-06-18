Соком в харю. Как родилась традиция политических обливаний

530

Кадр видео YouTube/Зомбоящик .РФ

18 июня 1995 года в эфире программы "Один на один" встретились Владимир Жириновский и Борис Немцов. Суть разговора мало кто помнит, но каждый вспомнит, что тогда родилась традиция политического обливания, которая из российского явления стала международным.

1995 год. Как охлаждалась страсть.

<p>Кадр видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=I-QUg_le8Lk" target="_blank">Зомбоящик .РФ</a></p>

Политики должны были обсудить борьбу с терроризмом и захват заложников в Будённовске. Но разговор быстро свернул не туда. Немцов предложил Жириновскому обсудить статью в газете, в которой Владимир Вольфович хвастался, что спал с двумястами женщинами. Немцов подколол Жириновского и предложил тому подлечиться от сифилиса. Жириновский назвал оппонента подонком.

И, выдержав паузу, плеснул в того апельсиновым соком. Стаканы с напитком стояли у гостей на столе. Немцов плеснул соком в ответ. Передачу прервали. Но рейтинг скандальной беседы скакнул до небес. И на следующий день программу уже повторяли на бис, а жидкий аргумент стал новым способом отстоять свою точку зрения.

1995 год. Обливание "ушло в народ".

<p>Кадр видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=uGtw_EiQizI" target="_blank">Добрый День</a></p>

В том же году в эфире шоу "Белый попугай" облили друг друга "главный мушкетёр страны" Михаил Боярский и "главный на Поле чудес" Леонид Якубович. Якубович предложил Боярскому снять шляпу в помещении. Боярский отказался и в ответ предложил Якубовичу сбрить усы. Разговор не заладился.

Боярский схватил стакан с водой и через стол плеснул в Якубовича. Не хватало только выкрика "Каналья!". Якубович плеснул водой в ответ. Ведущий шоу Юрий Никулин пошутил, что почувствовал себя в Госдуме. Сложно сказать, был ли конфликт настоящим или два ведущих просто спародировали Немцова и Жириновского.

2008 год. Румынская ярость

<p>Кадр видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kPb8cc-hnPo" target="_blank">Andrei R</a></p>

Экспорт политических технологий неожиданно прижился на румынской земле. На предвыборных дебатах политик-либерал Мариус Маринеску поспорил со своей оппоненткой из демократической партии Анкой Константинеску. Анка сравнила результаты работы партии Мариуса с сортиром, а самого политика назвала "биде". В ответ Мариус сказал, что у Анки "лицо, как биде".

Анка опрокинула на штаны оппонента стакан воды. А тот выплеснул свой стакан женщине в лицо. Вот и поговорили.

2011 год. Амурское наводнение.

<p>Кадр видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=y9x4a2cPEkg" target="_blank">Amur.info</a></p>

Пример, который доказывает, что ремейк всегда хуже оригинала. На Амурском областном телевидении поспорили руководитель амурского отделения партии "Правое дело" Виктор Черемисин и член областного комитета КПРФ Роман Кобызов. Спорили накануне выборов в Госдуму. Изначально речь шла про образование.

Но либерал Черемисин стал осуждать советское прошлое и обвинять коммунистов. Коммунист Кобызов предложил Черемисину пойти примерить платье Новодворской. Либерал не вынес оскорбления и плеснул в коммуниста водой. Коммунист плеснул в ответ. Но вышло скучно — политикам не хватило экспрессии, и смотрелось обливание как-то механически — без страсти, без задора.

2015 год. Киевский душ

<p>Кадр видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=UlFnK5xgICQ]" target="_blank">NEWSONE</a></p>

На Украине с экспрессией проблем не было. Четыре года назад, обсуждая реформы Незалежной, глава МВД армянин Арсен Аваков и тогдашний глава Одесской области грузин Михаил Саакашвили, споря на русском, не смогли определиться, кто из них больше вор и больше украинец.

Политики обвиняли друг друга в коррупции. Аваков схватил со стола стакан и плеснул водой в Саакашвили, попутно забрызгав министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Но тот, кажется, благодаря обливанию проснулся. Спор был яростным и продолжился уже без воды. На повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. Не решив, кто больше украл, политики разошлись.

2018 год. Бумеранг Жириновскому

<p>Кадр видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_t27zx-gV2c" target="_blank">gazetachernovik</a></p>

В феврале 2018 года Жириновский разбушевался. На федеральном канале шли президентские дебаты. И на одной арене Владимир Вольфович оказался с Ксенией Собчак. И если 23 года назад Жириновский называл Немцова лишь подонком, то в адрес Собчак он использовал куда более богатый словарный запас. Жириновский кричал благим матом и требовал выгнать Собчак из студии.

Собчак терпеть не стала и ударила Жириновского его же оружием — плеснула водой. Накал ругани удалось потушить. А политическое обливание по традиции сильно повысило рейтинг программы.

2019 год. Пенсионные страсти

<p>Кадр видео YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EKNmIoX2Ay0" target="_blank">Телеканал ZIK</a></p>

Последнее на сегодня обливание. И вновь из Незалежной. 2 февраля, незадолго до выборов президента, депутат Сергей Шахов и кандидат в президенты Роман Насиров поспорили об украинских пенсиях. Не сошлись во мнениях.

Шахов отметил, что всем кандидатам надо освежиться, и облил Насирова. В ответ Насиров пошутил, что никому ещё не удалось подмочить его репутацию.

Наверняка это обливание не завершит добрую традицию. Уж больно эффектно смотрится. И если в Средневековье считали, что война — последний довод королей, то в современном мире можно сказать, что вода — последний довод политиков.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×