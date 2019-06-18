Соком в харю. Как родилась традиция политических обливаний

1995 год. Как охлаждалась страсть.
Политики должны были обсудить борьбу с терроризмом и захват заложников в Будённовске. Но разговор быстро свернул не туда. Немцов предложил Жириновскому обсудить статью в газете, в которой Владимир Вольфович хвастался, что спал с двумястами женщинами. Немцов подколол Жириновского и предложил тому подлечиться от сифилиса. Жириновский назвал оппонента подонком.
И, выдержав паузу, плеснул в того апельсиновым соком. Стаканы с напитком стояли у гостей на столе. Немцов плеснул соком в ответ. Передачу прервали. Но рейтинг скандальной беседы скакнул до небес. И на следующий день программу уже повторяли на бис, а жидкий аргумент стал новым способом отстоять свою точку зрения.
1995 год. Обливание "ушло в народ".
В том же году в эфире шоу "Белый попугай" облили друг друга "главный мушкетёр страны" Михаил Боярский и "главный на Поле чудес" Леонид Якубович. Якубович предложил Боярскому снять шляпу в помещении. Боярский отказался и в ответ предложил Якубовичу сбрить усы. Разговор не заладился.
Боярский схватил стакан с водой и через стол плеснул в Якубовича. Не хватало только выкрика "Каналья!". Якубович плеснул водой в ответ. Ведущий шоу Юрий Никулин пошутил, что почувствовал себя в Госдуме. Сложно сказать, был ли конфликт настоящим или два ведущих просто спародировали Немцова и Жириновского.
2008 год. Румынская ярость
Экспорт политических технологий неожиданно прижился на румынской земле. На предвыборных дебатах политик-либерал Мариус Маринеску поспорил со своей оппоненткой из демократической партии Анкой Константинеску. Анка сравнила результаты работы партии Мариуса с сортиром, а самого политика назвала "биде". В ответ Мариус сказал, что у Анки "лицо, как биде".
Анка опрокинула на штаны оппонента стакан воды. А тот выплеснул свой стакан женщине в лицо. Вот и поговорили.
2011 год. Амурское наводнение.
Пример, который доказывает, что ремейк всегда хуже оригинала. На Амурском областном телевидении поспорили руководитель амурского отделения партии "Правое дело" Виктор Черемисин и член областного комитета КПРФ Роман Кобызов. Спорили накануне выборов в Госдуму. Изначально речь шла про образование.
Но либерал Черемисин стал осуждать советское прошлое и обвинять коммунистов. Коммунист Кобызов предложил Черемисину пойти примерить платье Новодворской. Либерал не вынес оскорбления и плеснул в коммуниста водой. Коммунист плеснул в ответ. Но вышло скучно — политикам не хватило экспрессии, и смотрелось обливание как-то механически — без страсти, без задора.
2015 год. Киевский душ
На Украине с экспрессией проблем не было. Четыре года назад, обсуждая реформы Незалежной, глава МВД армянин Арсен Аваков и тогдашний глава Одесской области грузин Михаил Саакашвили, споря на русском, не смогли определиться, кто из них больше вор и больше украинец.
Политики обвиняли друг друга в коррупции. Аваков схватил со стола стакан и плеснул водой в Саакашвили, попутно забрызгав министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Но тот, кажется, благодаря обливанию проснулся. Спор был яростным и продолжился уже без воды. На повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. Не решив, кто больше украл, политики разошлись.
2018 год. Бумеранг Жириновскому
В феврале 2018 года Жириновский разбушевался. На федеральном канале шли президентские дебаты. И на одной арене Владимир Вольфович оказался с Ксенией Собчак. И если 23 года назад Жириновский называл Немцова лишь подонком, то в адрес Собчак он использовал куда более богатый словарный запас. Жириновский кричал благим матом и требовал выгнать Собчак из студии.
Собчак терпеть не стала и ударила Жириновского его же оружием — плеснула водой. Накал ругани удалось потушить. А политическое обливание по традиции сильно повысило рейтинг программы.
2019 год. Пенсионные страсти
Последнее на сегодня обливание. И вновь из Незалежной. 2 февраля, незадолго до выборов президента, депутат Сергей Шахов и кандидат в президенты Роман Насиров поспорили об украинских пенсиях. Не сошлись во мнениях.
Шахов отметил, что всем кандидатам надо освежиться, и облил Насирова. В ответ Насиров пошутил, что никому ещё не удалось подмочить его репутацию.
Наверняка это обливание не завершит добрую традицию. Уж больно эффектно смотрится. И если в Средневековье считали, что война — последний довод королей, то в современном мире можно сказать, что вода — последний довод политиков.