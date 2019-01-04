"Я думала, он агент ЦРУ, а оказалось, что у него 6 жён и 13 детей"

Жительница Эдинбурга, Шотландия, считала свой брак идеальным, пока не узнала, кем на самом деле является её муж. Уильям Аллен Джордан врал, что работает секретным агентом ЦРУ, из-за чего он много времени проводил в командировках. Но его слова оказались далеки от реальности, сообщает Mirror.
В действительности у мужчины было 13 детей от шести разных женщин, которые не знали друг о друге. На трёх из них Уильям был женат.
Я познакомилась с Уильямом в Интернете. На тот момент я одна воспитывала девятимесячного сына. Мы начали встречаться, и уже через две недели он сделал мне предложение. Я отказалась, но через 4 года мы всё равно поженились
Мэри Тернер Томсон
Спустя шесть месяцев я забеременела, что было очень удивительно. Ведь он сказал, что бесплоден
Мэри Тернер Томсон
Уильям убедил Мэри, что агент ЦРУ, поэтому ему часто приходилось ездить в командировки. Женщина, которой сейчас 53 года, даже отдала ему £200 тыс., когда он сказал, что их детям угрожают убийцы и требуют денег.
Об обмане Уильяма стало известно после того, как Мэри позвонила его другая жена. В результате мужчину приговорили к пяти годам заключения.
- Популярные
- По времени