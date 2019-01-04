"Я думала, он агент ЦРУ, а оказалось, что у него 6 жён и 13 детей"

Женщина познакомилась с обманщиком в социальных сетях, и через четыре года они поженились.

Жительница Эдинбурга, Шотландия, считала свой брак идеальным, пока не узнала, кем на самом деле является её муж. Уильям Аллен Джордан врал, что работает секретным агентом ЦРУ, из-за чего он много времени проводил в командировках. Но его слова оказались далеки от реальности, сообщает Mirror.

В действительности у мужчины было 13 детей от шести разных женщин, которые не знали друг о друге. На трёх из них Уильям был женат.

Я познакомилась с Уильямом в Интернете. На тот момент я одна воспитывала девятимесячного сына. Мы начали встречаться, и уже через две недели он сделал мне предложение. Я отказалась, но через 4 года мы всё равно поженились Мэри Тернер Томсон

Спустя шесть месяцев я забеременела, что было очень удивительно. Ведь он сказал, что бесплоден Мэри Тернер Томсон

Уильям убедил Мэри, что агент ЦРУ, поэтому ему часто приходилось ездить в командировки. Женщина, которой сейчас 53 года, даже отдала ему £200 тыс., когда он сказал, что их детям угрожают убийцы и требуют денег.

Об обмане Уильяма стало известно после того, как Мэри позвонила его другая жена. В результате мужчину приговорили к пяти годам заключения.